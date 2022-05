Italia medaglia d’oro nella 5 chilometri Master: Laila Hero contibuisce al primo posto

Savona. Arriva da Grosseto un’ottima notizia per l’Atletica Arcobaleno Savona.

Laila Francesca Hero, indomita runner genovese seguita dal coach Giorgio Fazio, non finisce di sorprendere. Alla sua prima esperienza in un contesto di questo livello, in quel di Grosseto, European Master of Athletics l’evento, si è classificata al quinto posto nella classifica complessiva riferita alla categoria W40.

Ha gareggiato nella 5 chilometri, chiudendo col tempo di 19’17”, realizzando così il nuovo primato personale. Laila è giunta terza tra le italiane, quindi componente a pieno titolo della formazione che si è aggiudicata la medaglia di bronzo europea nella categoria W35-50, con Francesca Durante e Simona Santini.

“Complimentissimi a Laila e Giorgio da tutto il team Arcobaleno!” è il messaggio della società savonese.