Iren Genova Quinto in vasca per l’Europa: oggi gara 1 contro l’Ortigia

Genova. L’Iren Genova Quinto compie un altro passo significativo nella sua ormai ultracenetenaria storia. Oggi, con fischio d’inizio alle 15, i biancorossi saranno infatti di scena nella vasca dell’Ortigia per la gara 1 dei playoff che mettono in palio un posto per le competizioni europee. Bittarello e compagni sono partiti ieri dall’aeroporto di Genova alla volta della Sicilia.

“Diciamoci la verità, la pressione è tutta su di loro – commenta Niccolò Figari -. Questo non significa certo che per noi sarà una gara da prendere sottogamba, ci mancherebbe altro, sappiamo l’importanza della posta in palio, ma questo potrebbe darci un certo vantaggio psicologico. Siamo alla fine della stagione, non ci sono calcoli da fare: giochiamo, divertiamoci, diamo tutto e cerchiamo di fare una prestazione come quella sfoderata in Coppa Italia contro il Telimar Palermo, allora potremo dire la nostra e giocarcela sino in fondo. Cosa tempo di più dell’Ortigia? Potrei fare tanti esempi, ma se ne devo scegliere unico dico il portiere Tempesti: se è in giornata, e come sappiamo lo è spesso, diventa davvero difficile superarlo”.