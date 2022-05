Interventi chirurgici in ambulatorio anziché in ospedale, l’opposizione: “Regalo di Toti ai privati”

Genova. Spostare la maggior parte possibile degli interventi chirurgici meno complessi dagli ospedali alle strutture ambulatoriali, in modo da sgravare i reparti, ridurre le liste d’attesa e spostare una fetta di prestazioni dal pubblico al privato. Si può riassumere così la delibera regionale sul “riordino della chirurgia ambulatoriale” approdata ieri in commissione consiliare, primo passo dell’iter verso la definitiva approvazione. Un cambio di rotta, già annunciato agli albori del piano Restart, che ovviamente non piace all’opposizione e in particolare a Ferruccio Sansa che parla di “privatizzazione di una grande fetta della sanità pubblica”.

La delibera si basa su un documento tecnico compilato da Alisa che suddivide gli interventi di chirurgia ambulatoriale in tre tipologie a seconda della complessità e introduce quindi una nuova classificazione delle strutture pubbliche e private in base a una serie di requisiti. La diretta conseguenza sarà l’ampliamento del numero di strutture autorizzate a eseguire operazioni, ma anche procedure diagnostiche e terapeutiche. L’obiettivo dichiarato è “sostenere il processo di deospedalizzazione” e garantire “la razionalizzazione dell’attività chirurgica”. Detto in altri termini, “in linea con gli indirizzi nazionali, la Regione Liguria si pone come obiettivo il progressivo passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all’assistenza in regime ambulatoriale“.

Per chirurgia ambulatoriale si intende la possibilità di effettuare interventi invasivi e semi-invasivi praticabili senza ricovero in anestesia topica, locale, loco-regionale, analgesia o con vari gradi di sedazione. In ogni caso si tratta di situazioni in cui il paziente dovrà avere autonomia motoria e piena vigilanza entro le due ore successive all’operazione, senza necessità di assistenza continuativa. Alcuni esempi: biopsie, artroscopia, riduzione chiusa di fratture senza fissazione interna, cateterismo venoso, asportazione di corpi estranei, ureteroscopia, asportazione di emorroidi. Tutte prestazioni che, col “riordino” varato dalla giunta Toti, potranno essere eseguite al di fuori degli ospedali.

“In pratica si è deciso che gli interventi chirurgici di minore entità potranno essere compiuti in ambulatorio. Cioè, nella maggioranza dei casi, negli ambulatori privati – attacca Ferruccio Sansa che rilancia l’appuntamento per una “grande mobilitazione” contro la giunta Toti -. Proviamo a spiegare perché siamo contrari. La sanità pubblica italiana era una delle migliori del mondo: gratuita, uguale per tutti e di qualità. Forse la più grande conquista dell’Italia repubblicana. Se è in affanno, soprattutto in Liguria, dipende anche dai tagli selvaggi al personale (record italiano), dalle lottizzazioni e dalla privatizzazione dei servizi più redditizi. Per renderla più efficiente occorre investire di più, non impoverirla ancora a favore dei privati. Se i privati conquisteranno il monopolio degli interventi in day hospital, le strutture pubbliche perderanno le competenze per effettuarli. Non solo: il monopolio privato in un settore così importante significa anche lasciare loro il potere di fissare i prezzi di mercato, con un aumento della spesa per la Regione e per i cittadini. E soprattutto: la scelta di Toti peggiora le cure per i cittadini. Si considera infatti la singola prestazione (esempio un intervento chirurgico) invece della “presa in carico globale del paziente”.

La riforma “ancora una volta conferma l’intenzione del centrodestra di non assumersi il compito di una adeguata programmazione del servizio pubblico e che chiarisce come una fetta di chirurgia ambulatoriale sempre più consistente sarà assorbito dai privati nella nostra Regione. Toti di fatto sta svendendo pezzi della nostra sanità ai privati, senza minimamente porsi l’obiettivo di rafforzare il nostro sistema di sanità territoriale pubblica. Il risultato sarà che tra pochi anni per qualsiasi piccolo intervento le persone dovranno andare in strutture private, con inevitabili conseguenze”, dichiara Gianni Pastorino, vicepresidente della commissione Salute e capogruppo di Linea Condivisa, commentando quanto presentato dalla Giunta in Commissione.

“Ancora una volta – commenta Roberto Arboscello del Pd – la giunta e la maggioranza fanno una riforma spezzatino, affrontando un tema delicato come quello del riordino della chirurgia ligure semplicemente appaltando tutto al privato, senza una programmazione seria e duratura e al di fuori di un Piano socio sanitario, di cui ancora non si vede l’ombra”.

“In Liguria – prosegue il capogruppo M5s Fabio Tosi -, fanno il solito giochino delle tre carte, mettendo ancora una volta mano nelle tasche dei cittadini. Con le tasse dei liguri, infatti, in questa regione si continua a ‘ungere’ il privato. La giunta Toti non sta facendo una seria, attenta e puntuale pianificazione, e per colmare le proprie mancanze utilizza fondi pubblici. Gravissimo che lo faccia per appaltare la nostra sanità regalandola a chi intorno sulla salute fa affari. La prova del nove delle criticità? Le lunghissime, quasi infinite liste d’attesa che per l’assessore alla sanità e presidente di Regione diventano anzi un’occasione ghiotta per spalancare sempre più le porte al privato”.

“Stupisce, sinceramente, la posizione dell’opposizione che trova un motivo di unità solo per dire no alla soluzione messa in campo per abbattere le liste d’attesa – controreplica la Lista Toti -. La carenza di medici nel sistema sanitario nazionale non è né una novità né una prerogativa ligure ma un’emergenza nazionale che non può trovare risposta a livello locale. In Liguria il presidente e assessore alla Sanità, Giovanni Toti, non ha uno stampino per produrre personale sanitario. Per dare risposte ai cittadini, per dare servizi a chi ne ha diritto, si è messa in campo questa soluzione con il coinvolgimento dei privati, che non costa un centesimo al cittadino. L’opposizione preferisce che si allunghino le liste d’attesa? Probabilmente sì, magari per avere motivo di criticare, in quel caso giustamente, il servizio ai liguri”.