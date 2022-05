Integrazione, Dall’Acqua (Vince Genova): “Pensiamo di vivere da soli, ma le nostre azioni si riflettono su tutti”

Genova. Arrivano da Vince Genova le proposte in tema di integrazione sociale, pratiche educative e culturali. “Siamo immersi in un mondo nel quale pensiamo di vivere da soli, ma le nostre azioni si riflettono su tutti noi. Quindi, perché non pensare in quale modo si può cercare di intervenire per migliorare la nostra vita? Aprirsi all’altro e mettersi in ascolto delle necessità di tutti i cittadini è un atteggiamento che può rivoluzionare le nostre vite” spiega Francesca Dall’Acqua, candidata al consiglio comunale nella lista Vince Genova, laureata in Giurisprudenza, specializzata in Mediazione Familiare e in Pedagogia Familiare Giuridica e Scolastica.

E continua: “Implementare pratiche educative per costruire una realtà sociale più rassicurante. Una città che mette insieme cittadini e associazioni, per farsi carico delle vulnerabilità, della fragilità comuni, dei luoghi abbandonati, che possono diventare invece spazi di rigenerazione affidandogli luoghi di scambio culturale. L’amministrazione deve individuare ed interagire con i contesti urbani che sono teatro di cambiamenti sociali poco visibili e trasformare le fragilità in partecipazione”.

Poi conclude: “La crescente diversità urbana è il problema che catalizza maggiormente l’attenzione di tutti e in tutte le città e la risposta può essere data all’insegna dell’incontro con la creatività attraverso il ritorno all’appartenenza con il proprio territorio come coscienza dei luoghi: l’arte, la bellezza e la cultura, possono essere gli strumenti per recuperare il valore sociale ed economico dei beni comuni. Abbiamo bisogno di luoghi fisici di tutti, dove sia possibile: fare, sperimentare, progettare insieme, luoghi liberi, dove incontrarsi, per mettere in dialogo la città e i suoi abitanti e dobbiamo accompagnare la capacità della città di ospitare tutti coloro che la abitano. La nostra città va pensata con estrema elasticità, affinché questi luoghi esistano e facciano da filtro con le nuove differenze: un bellissimo esempio funzionale in questo senso è senza dubbio il ‘dide’, il distretto del design, dobbiamo continuare ad investire sempre di più in questo senso. Sono i luoghi in cui la città inizia a calmierare le differenze e dove si può insegnare alle persone ad essere una società cosmopolita e dal recupero di questi luoghi deriverà una maggior sicurezza in termini sociali”.