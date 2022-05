Infrastrutture, Salini (WeBuild): “Prezzi dei materiali più alti, Governo dovrà intervenire ancora”

Genova. “Abbiamo fatto un bando di idee e concorso insieme ai ragazzi dell’università, poi non sta a noi realizzare i progetti. Siamo i realizzatori di scelte politiche di altri. È un contributo di idee a quello che la politica può realizzare”. Non si sbilancia Pietro Salini, amministratore delegato di WeBuild oggi a Genova per il convegno al Palazzo della Borsa di Genova “Liguria infrastrutture: mobilità, ambiente, sicurezza”, quando parla del tunnel subportuale che potrebbe cambiare il volto e la vita della città. Un’idea che da decenni aleggia in città, per la quale al momento però si aspettano progetti e, soprattutto, scelte politiche e di ‘finanza’.

Si sbilancia invece con chiarezza sulle altre infrastrutture già in fase di realizzazione, vale a dire Terzo Valico e Nodo Ferroviario, in corsa contro il tempo e, oggi, costrette a fare i conti con un nuovo mercato delle materie prime: “Stiamo cercando di fare di tutto per mantenere i tempi, sappiamo le urgenze di Genova nel realizzare questo collegamento. Stiamo lavorando con Ferrovie anche per ampliare le possibilità di raggiungere Milano con le attuali linee. Ci sono difficoltà tecniche come con tutti i lavori in galleria. Dobbiamo fare tutto questo in sicurezza, che per noi è Ferrovie è una priorità irrinunciabile“.

Per quanto riguarda gli extracosti? “Ho visto il decreto che è uscito, chiaramente è una parte della soluzione. I subappaltatori aspettavano da tempo questo aumento dei prezzi perché lo hanno subito, anche noi lo stiamo subendo sulla nostra pelle. Va in quella direzione. Non credo che sia l’ultima volta che il Governo dovrà intervenire in questo senso se le condizioni non tornano quelle di una volta e al momento purtroppo non lo abbiamo di fronte come scenario. Sul tema dei prezzi, se le risorse crescono di costo, i costruttori devono essere remunerati per quello che pagano. Non si può pensare che qualcuno compri il ferro a 100 e lo venda al Paese a 50. Questo è impensabile“.

Saranno necessari altri decreti? “Se le condizioni non mutano serve mantenere il prezzario adeguato alla realtà. Se oggi paghiamo il gas e l’energia cinque volte rispetto a quello che era prima è un fatto di cui bisogna tenere conto. I costruttori sono quelli che mettono insieme manodopera, risorse e macchine. Non inventano il prezzo delle materie prime e non esistono canali privilegiati per i costruttori, le comprano sul mercato come tutti gli altri. Se si capisce si riescono a fare i lavori, se non si capisce i lavori non si fanno“