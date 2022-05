Infrastrutture, la sede di Ansfisa a Genova sarà nella zona del Morandi

Genova. “Entro qualche settimana al massimo un mese a Genova nascerà una nuova sede dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali (Ansfisa), sarà allestita all’interno della torre Leonardo in Val Polcevera vicino al ponte San Giorgio”.

Lo annuncia il direttore di Ansfisa Domenico De Bartolomeo a margine della presentazione del master di Secondo livello su ‘Gestione della sicurezza delle reti e dei sistemi di trasporto’, primo in Italia, organizzato dall’Ateneo genovese e da Ansfisa.

La sede di Ansfisa a Genova era stata prevista dal ‘Decreto Genova’ dopo il crollo del ponte Morandi.”Proprio ieri abbiamo firmato il verbale che ha individuato la nuova sede di Ansfisa a Genova, una sede vera e concreta, dove porteremo i nostri ingegneri per garantire la sicurezza perché questa città lo merita. E’ un segnale molto importante e decisivo anche per l’Agenzia: la nuova sede genovese avrà una vocazione prevalentemente stradale e autostradale, mentre per tutte le altre attività ci sarà una sede a Milano che si occuperà anche di ferrovie, i sistemi di trasporto a impianti fissi, metropolitane, impianti a fune e altro”. Ansfisa è in attesa del via libera dell’Agenzia del Demanio in merito alla collocazione nella torre Leonardo.

“Dopo il dramma che il nostro Paese ha vissuto con il crollo del ponte Morandi la cultura della messa in sicurezza delle nostre infrastrutture sta crescendo ma dev’essere trasformata in azioni, perciò il rafforzamento dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali (Ansfisa). la sede qui riscatta il dramma del ponte”. Così il ministro del Mims Enrico Giovannini, in un intervento video, commenta l’annuncio dell’apertura delle sede di Ansfisa a Genova intervenendo durante la presentazione del master di secondo livello su ‘Gestione della sicurezza delle reti e dei sistemi di trasporto’, primo in Italia, organizzato dall’università di Genova e dalla Ansfisa. “Ringrazio il direttore di Ansfisa Domenico De Bartolomeo per l’entusiasmo, la forza e la tenacia con cui svolge il suo ruolo stabilendo collaborazioni a tutto campo. Ringrazio il Parlamento e il Governo che hanno voluto stanziare fondi molto consistenti per la messa in sicurezza delle nostre infrastrutture con un investimento veramente significativo”.