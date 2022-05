Genova. Incidente questa mattina sulla A10 al km 10,7 in direzione Genova attorno alle 10:50.

Coinvolto un mezzo pesante. Il camionista, secondo quanto riferisce il 118, che è intervenuto sul posto, è stato portato in codice rosso per dinamica, non intubato, al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi.

L’entrata consigliata verso Genova è all’Aeroporto.

Il mezzo, che trasportava compressori, si è ribaltato su un fianco.