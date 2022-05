Incidente in A12 in uno scambio di carreggiata: code e disagi in entrambe le direzioni

Aggiornamento ore 11.30 – L’incidente è stato risolto e il traffico ha ripreso a circolare. Permangono criticità sulla tratta a causa dei cantieri con almeno cinque chilometri di code tra Recco e Chivari, in direzione Livorno, e otto chilometri tra Sestri Levante e Rapallo per chi viaggia verso Genova.

Genova. Grosso incidente questa mattina sulla A12 tra Chiavari e Rapallo all’interno di uno scambio di carreggiata necessario ai cantieri di manutenzione urgente delle gallerie: quattro le auto coinvolte e pesanti ripercussioni sul traffico.

In direzione Genova si registrano code per oltre tre chilometri, mentre verso Livorno l’incolonnamento supera i 4 chilometri.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’ Italia, la Polizia Stradale ed i soccorsi meccanici. I feriti sono due, per fortuna non in gravi condizioni: medicati sul posto uno di loro ha rifiutato il ricovero, mentre l’altro è stato portato all’ospedale di Lavagna in codice giallo.