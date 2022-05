Incendio in via Perlasca, a prendere fuoco un furgone abbandonato

Genova. Principio d’incendio questa mattina a Genova in via Perlasca, per fortuna senza gravi conseguenze.

A prendere fuoco è stato un furgone abbandonato lungo la strada. Le fiamme sono scaturite all’interno del vano bagagli.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme evitando che si propagassero intorno. Le cause non sono state ancora accertate.

La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire l’intervento dei pompieri. Non si segnalano né feriti né intossicati né danni ad altre cose.