Inaugurata nel palazzo comunale di Moneglia la mostra “La fascia da sindaco”

Moneglia. È stata inaugurata ieri a Moneglia la mostra storico-culturale “La fascia da sindaco. Storia e sociologia in Italia attraverso il simbolo dell’amministrazione locale”, ospitata presso il palazzo comunale e visitabile fino al 5 giugno con i seguenti orari: nei giorni di sabato, domenica e il 2 giugno dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00; nei giorni feriali dalle 17.00 alle 19.00. La mostra, curata dal Vincenzo Addeo, è promossa dal Comune in collaborazione con la Pro Loco monegliese.

All’inaugurazione erano presenti, oltre al curatore, il sindaco di Moneglia Claudio Magro, in rappresentanza della Regione il consigliere Claudio Muzio, segretario dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa della Liguria, il sindaco di Casarza Ligure Giovanni Stagnaro, per la stazione dei carabinieri di Moneglia il comandante Enzo Fabiani e il brigadiere Paolo Caporello, il comandante della brigata della Guardia di finanza di Riva Trigoso, luogotenente Mario Lo Presti e il comandante dell’Ufficio locale marittimo di Riva Trigoso, luogotenente Roberto Masili. Presenti anche il vicesindaco di Moneglia Santo Garattini, l’assessore Elisa Vinzoni e il consigliere comunale delegato Mattia Botto. L’intervento conclusivo è stato affidato a Giulia Dezza, consigliere comunale con delega alla Cultura.

“Questa mostra ci riporta alle radici della nostra storia istituzionale e ripercorre, attraverso l’evoluzione della figura del sindaco e della fascia tricolore, il cammino che dal periodo napoleonico ci ha portato fino alla nascita della Repubblica”, ha dichiarato il consigliere regionale Claudio Muzio. “La fascia tricolore, per chi come me ha avuto l’onore e l’onere di indossarla, rappresenta un privilegio, una grande emozione e un’altrettanto grande responsabilità”, ha aggiunto. “Desidero ringraziare pubblicamente il curatore. Vincenzo Addeo, per aver messo a disposizione del pubblico i documenti e i cimeli esposti nel Palazzo comunale, in un percorso curato nei dettagli da cui trasudano passione e amore per la nostra storia passata e recente. Un plauso all’Amministrazione comunale di Moneglia per questa bellissima iniziativa”, ha concluso Muzio.