In macchina uno zaino con mezzo chilo di hashish e alcuni grammi di cocaina, 20enne arrestato

Genova. Ieri sera Carasco, i carabinieri delle compagnie di Sestri Levante e Chiavari, durante un posto di controllo alla circolazione stradale, hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti un ragazzo di 20 anni.

Il giovane, operaio, fermato alla guida di un veicolo, nel corso delle fasi di identificazione, mostrava un evidente nervosismo.

Per questo è stato sottoposto a perquisizione ed è stato trovato in possesso di quasi mezzo chilo di hashish e alcuni grammi di cocaina nascosti in uno zaino.

L’arrestato è stato portato nel carcere di Marassi.