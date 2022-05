In Liguria lavorano più giovani oggi che nel periodo pre-Covid, Toti: “È una stagione di ripresa”

Genova. “I dati di Confartigianato confermano la stagione di ripresa che la Liguria sta vivendo, dopo i due anni difficili della pandemia. E confermano anche la fiducia nel futuro da parte dei nostri giovani, che decidono di investire e intraprendere sul nostro territorio. Molti di questi ragazzi, poi, aprono attività legate ai servizi e al turismo, settore in forte ripresa con il tutto esaurito non solo per la primavera ma anche nelle previsioni per la stagione estiva”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta i dati Istat elaborati dall’Ufficio studi di Confartigianato.

“Questi dati sono indicativi del dinamismo del tessuto produttivo della Liguria – aggiunge il governatore – e un’ulteriore conferma di quella ripartenza dell’economia per cui abbiamo lavorato e stiamo lavorando con impegno e determinazione”.

Tra i dati molto positivi, il fatto che il tasso di occupazione under 35 in Liguria, al 43,8% non solo sia superiore al 2019, cioè al periodo pre-pandemia, ma sia anche più alto della media italiana – prosegue l’assessore alle Politiche del Lavoro, Gianni Berrino – questo vuol dire che il mix tra recupero della nostra economia rispetto al periodo pre-Covid, alta occupazione nel turismo e politiche attive del lavoro hanno contribuito a determinare questo ottimo risultato”.

“L’artigianato, anche in questi ultimi anni di difficoltà, ha confermato il proprio radicamento sociale ed economico in Liguria – dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti – Regione ha valorizzato questo ‘saper fare’ attivando ‘Garanzia Artigianato Liguria’, un nuovo e rinnovato strumento di accesso al credito agevolato e garantito, che rappresenta un esempio virtuoso nazionale di collaborazione territoriale, con una disponibilità di quasi 11 milioni di euro. Per dare continuità alla nostra tradizione artigiana, integreremo nelle prossime settimane il regolamento di questo importante strumento con un contributo in conto capitale del 60% rivolto ai giovani e ai neo imprenditori: un’attenzione che vuole essere stimolo e supporto per le 4.208 imprese gestite da giovani e le 2.949 neoimprese nate nell’ultimo anno”.