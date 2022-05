Importuna una coppietta sul treno e poi tenta di rapinarla, 19enne arrestato a Brignole

Genova. La polizia di Stato di Genova ha arrestato questa mattina un 19enne per i reati di rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Il tutto a inizio a bordo di un treno dove il violento si avvina ad una coppia di giovani indirizzandogli frasi con esplicito contenuto sessuale.

I due ragazzi cercano di non considerarlo e quando il treno arriva in stazione scendono velocemente per evitare ogni contatto con lui.

Quest’ultimo però non demorde, si avvicina nuovamente ai due giovani e, con fare aggressivo e violento, strappa dal collo del ragazzo tre catenine d’oro causandogli lesioni alle mani ed al collo.

A quel punto la fidanzata chiama il 112 consentendo così a due volanti dell’UPGSP di intervenire e di bloccare rapidamente il rapinatore.

Durante la sua identificazione il 19enne, domiciliato presso la comunità San Vincenzo, si è scagliato anche contro gli agenti e quindi macchiandosi anche del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Un altro giovane rapinatore, appena 17enne, è stato fermato invece dai Carabinieri. L’adolescente era indiziato di delitto per furto con strappo.

Di origine maghrebina, era uscito dall’istituto penale minorile di Torino da solo un giorno e aveva strappato una collanina d’oro a un 70enne nel centro storico di Genova. E’ stato individuato nel giro di 24 ore.