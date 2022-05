Il Turco in Italia in versione “più che integrale” con i giovani dell’Accademia del Teatro Carlo Felice

Genova. Il Teatro Carlo Felice chiude la stagione d’opera, prima della programmazione estiva, con Il Turco in Italia di Rossini interpretato dagli allievi dell’Accademia di alto perfezionamento e inserimento professionale per cantanti lirici del Teatro Carlo Felice edizione 2022 diretta da Francesco Meli e coordinata da Serena Gamberoni. L’opera andrà in scena dal 10 al 16 giugno.

Un lavoro di due mesi molto più impegnativo rispetto all’Elisir d’Amore, che era stata l’opera scelta per gli allievi dell’anno scorso, un successone. Gamberoni spiega: “Il Turco in Italia presenta diverse insidie, è un’opera complessa per le colorature e la precisione musicale richiesta anche nei pezzi d’insieme. Gli allievi hanno fatto un lavoro molto intenso, considerando che in conservatorio sono previste solo una o due lezioni a settimana da 40 minuti, mentre qui abbiamo avuto cinque giorni di lavoro individuale. Sono stati molto tenaci e studiosi, bravi anche nell’accettare le critiche”.

Oltre alle lezioni di tecnica vocale e di interpretazione i giovani hanno potuto apprendere da cantanti che hanno cantato il ruolo, inoltre hanno anche compiuto un percorso fisico: “Il fisico è uno strumento musicale − ricorda Gamberoni − e gli allievi hanno seguito il programma di Francesca Sassu, cantante d’opera che ha messo a punto un programma chiamato Gyrokinesis apposta per i cantanti d’opera, lavorando sulla limitazione della voce causata da blocchi fisici”.

La particolarità dell’Accademia, apprezzata anche a Intesa Sanpaolo, che per la prima volta ha deciso di investire sul Teatro, sta proprio nel fatto, lo ha specificato il sovrintendente Claudio Orazi, che inserisce gli allievi nel cartellone istituzionale e non in qualche evento speciale. Un rischio che l’anno scorso ha pagato, con l’applauditissimo Elisir d’Amore

A dirigere un Turco in Italia che sarà in versione integrale e qualcosa di più (verrà proposta l’aria di appendice di Geronio e l’aria di Fiorilla con le annotazioni di Rossini) c’è Sesto Quatrini: “Un’opera che amo molto, con cui ho debuttato nel Regno Unito. Per me è un capolavoro divertentissimo in cui il rapporto tra parola e musica è perfetto. Un’opera fresca che non smette di stupire, piena di tesori. Io lavoro di pietra pomice per estrarre questi gioielli e un cast così giovane dà ulteriore freschezza. A loro ho detto: mi piace camminare sulla sottile linea rossa che divide un trionfo da un disastro”.

Anche Quatrini elogia il progetto dell’Accademia: “Il giovane di solito viene trattato con uno studente, invece qui si sottopone al rischio che chi fa questa professione deve correre. Quest’opera è stata ritagliata su di loro, con più sillabati, più cadenze adatte alle loro virtù vocali”.

La regia è di Italo Nunziata, che rinnova completamente lo spettacolo storico sulle scene di Emanuele Luzzati e i costumi di Santuzza Calì: “Costruire una regia diversa è possibile. L’idea del teatrino ci dà la possibilità di costruire dentro un gioco di metateatro. Questo è uno spettacolo divertito per i ragazzi e speriamo divertente per il pubblico. Altro lavoro interessante per i cantanti è che sono loro a portare oggetti sulla scena”.

La trama

Ingiustamente accusata d’infedeltà, Zaida è evasa dal serraglio del “fidanzato” Selim ed è giunta a Napoli dove è ospite di un campo di zingari, dove giunge Prosdocimo, un poeta in cerca d’ispirazione per un’opera buffa. Di lì a poco sopraggiunge Don Geronio, anziano signorotto, vittima dei capricci della giovane moglie Fiorilla che, non a torto, sospetta infedele. Il poeta informa Zaida dell’imminente arrivo a Napoli di un turco che potrebbe aiutarla a ritrovare l’amato, ignaro che egli è proprio Selim. Il pascià s’imbatte, appena sbarcato, in Fiorilla e ne resta affascinato; Selim la corteggia, ricambiato, suscitando la gelosia di Geronio e di Narciso, un cavaliere servente. Poco prima di ripartire per la Turchia, Selim incontra Zaida, antica promessa sposa, e la gelosia delle due donne si accende così come quella di Geronio e Narciso. Selim propone a Geronio di vendergli la moglie secondo le usanze orientali, ma riesce a provocarne solo l’ira. Prosdocimo, che continua a prendere appunti per la stesura della propria opera, suggerisce a Geronio di mascherarsi da turco per ingannare Fiorilla e a Zaida di mascherarsi da Fiorilla per conquistare Selim; Narciso di sua sponte indossa abiti da ottomano per conquistare Fiorilla. Durante una festa di ballo Selim si allontana affettuosamente con Zaida, ritenendola Fiorilla, mentre la vera sposa di Geronio si apparta con Narciso, credendolo Selim. Geronio si convince dell’infedeltà della consorte e la ripudia, anche perchè il poeta gli rivela che ella ha una relazione con Narciso. Fiorilla è così abbandonata da tutti, perchè Selim fa ritorno in patria con Zaida; l’infedele sposa si pente del suo comportamento e muove a commozione Geronio che la riaccoglie. È questo il finale che Prosdocimo cercava per il suo libretto, lo annota e annuncia che la stesura è terminata: l’opera può andare in scena.

Ecco gli allievi 2022: Alessandro Abis; Francesco Auriemma; Omar Cepparolli; Gianpiero Delle Grazie; Eder Guevara; Gabriella Ingenito; Antonio Mandrillo; Iolanda Massimo; Fiorenza Mercatali; Janusz Nosek; Giulia Scopelliti; Matteo Straffi; Nicola Zambon.

Sull’esperienza dell’anno scorso alle 21.10 su classica HD, Sky canale 136, sono ancora visibili alcune puntate del programma “Destinazione palcoscenico” dedicato all’Accademia del Carlo Felice: lunedì 30 maggio, puntata V: Belcore; lunedì 13 giugno, puntata VI: Giannetta; lunedì 27 giugno, puntata VII: A lezione con Francesco Meli; lunedì 11 giugno, puntata VIII: A lezione con Francesco Meli.