Il successo dell’Entierro, la Genova che cambia passo: “Spettacolo unico, ora tour di grandi eventi nei quartieri”

Genova. “Una città in festa, colori, luci, musica e divertimento. Che altra magnifica serata ha vissuto Genova ieri sera portando per strada oltre centomila persone. Una città che in soli sette giorni ha dimostrato quanto possa essere viva”.

Lo dichiarano i giovani di Genova Domani candidati per il consiglio comunale Federico Barbieri, Juan Bonini, Stefania Cosso, Matteo De Micheli, Andrea Lemmi, Daniele Mignemi, Lorenzo Pasi, Andrea Ponce.

“Dopo il periodo di Euroflora sono arrivati i Rolli Days, i Gp Days con le Frecce tricolori, la Genova Design Week, il Giro d’Italia, la Festa dello Sport e ieri il sorprendente Entierro della Sardina. Ecco la Genova che vogliamo! Una grande realtà che sa coniugare eventi culturali e popolari. Divertimento e riflessioni, arte e musica, cultura e gioco”.

“Il cambio di passo in questi anni rispetto alle amministrazioni precedenti è stato evidente, ora però Sindaco, facciamo in modo che ad essere animato non sia solo il centro ma creiamo grandi eventi itineranti. Muoviamo Genova anche nelle sue delegazioni per farle vivere come meritano. Ci impegneremo per questo nel prossimo ciclo amministrativo a fianco al sindaco Bucci: per un tour di eventi che possa animare vie, strade e piazze da ponente a levante!”, concludono.