“ Il sogno” mostra fotografica degli alunni dell’Istituto Comprensivo Nicolò Barabino

Genova. “Il sogno” è il titolo della mostra fotografica artistica realizzata dagli alunni della scuola primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo Nicolò Barabino, che si terrà oggi, sabato 28 maggio 2022 dalle 09:00 alle ore 12:30 presso il salone dell’Istituto Comprensivo Nicolò Barabino (Largo Pietro Gozzano 3 Genova).

In contemporanea alla mostra fotografica artistica ci sarà la presentazione e la premiazione del logo del progetto: “Un ponte verso il futuro”, un progetto selezionato da “Con i bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile dalle ore 09:30 presso I locali e giardini di Villa Nino Ronco (Via Nino Ronco 3 Genova).

L’iniziativa è promosso dalla Cooperativa Lanza del Vasto con la sponsorizzazione della Rete di educazione e del promozione sociale: “Fe y Alegrìa Italia”, dell’Istituto Don Bosco e del Sport and Go.