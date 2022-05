Il personale di Asl 3 fa consulenza al Gaslini, perplessità della Fials di Genova

Genova. La Fials di Genova esprime perplessità sul fatto che tra Asl 3 e Gaslini ci sia un accordo per ‘prestazioni di consulenza professionale nell’ambito di attività amministrative da parte della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane’.

“Se possiamo permetterci consigliamo la direzione aziendale di “investire seriamente e urgentemente” nella riorganizzazione e nel rafforzamento del servizio personale e magari anche di acquisire Lei stessa “consulenze professionali e formative”. Si legge nella nota inviata al direttore generale.

Sono tre i punti che tecnicamente non vanno, secondo il sindacato: “Facciamo rispettosamente notare che l’allegato A della delibera 197/2022 non comprende i nomi dei “consulenti” (1 direttore amministrativo e 1 collaboratore amministrativo), facciamo rispettosamente notare che l’allegato A della delibera 197/2022 non specifica la tipologia delle consulenze oggetto dell’accordo e appare eccessivamente vago e indefinito sulla materia professionale oggetto delle consulenze stesse (la definizione “settore economico” non ci sembra chiarisca e circoscriva l’ambito delle attività), facciamo rispettosamente notare che, a nostro modesto giudizio, per le attuali condizioni in cui versa il Servizio Gestione risorse umane ci sarebbe bisogno di un serio intervento riorganizzativo e rafforzativo”.

Perché queste professionalità non vengono messe a disposizione per migliorare la non brillante situazione dell’Ufficio personale di Asl 3 si chiede la Fials?

“Se così fosse avremmo sicuramente visto: maggiore velocità nelle procedure di reclutamento del personale (assunzioni) e un uso assennato dei contratti precari emergenziali (cococo), sui quali invece si è lucrato oltre ogni limite salvo buttarli in mezzo alla strada allo scadere delle coperture di legge; contratti triennali ai neo assunti invece che farli scappare in altre Aziende; meno errori nelle graduatorie concorsuali e in quelle interne (fasce); pagamenti puntuali delle variabili stipendiali (si può aspettare oltre un anno per avere l’indennità infettivi durante la pandemia covid? per non parlare della disastrosa gestione dei premi covid per altro ancora irrisolta anche in ragione delle voci incomprensibili inserite nelle buste paga); risposte esaustive e celeri alle numerose istanze dei lavoratori e del sindacato a partire dalla trasparenza e attendibilità – mai vista – sui fondi contrattuali; trasparenza e pari opportunità nella gestione della mobilità del personale e rispetto dei regolamenti aziendali e del ccnl; maggiore rispetto per le rappresentanze dei lavoratori nell’ambito di corrette e costruttive relazioni sindacali.