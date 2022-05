Il Museo della Lanterna si rifà il look: 20mila euro per i nuovi allestimenti

Genova. Con circa 20mila euro messi sul tavolo dal Comune di Genova, il Museo della Lanterna avrà nei prossimi mesi una veste nuova con ambienti, allestimenti e cartellonista rinnovata. Una nuova stagione per il simbolo di Genova, da sempre vanto e icona della Superba ma sempre troppo ‘lontano’ dai circuiti turistici della città.

“Negli anni passati, le azioni di valorizzazione non sono intervenute sulla parte allestitiva e museografica del percorso che necessità, in oggi, di essere rinnovata al fine di rendere maggiormente fruibili i contenuti museali, in particolare attraverso la progettazione di un riallestimento museografico con contestuale aggiornamento di tutta la segnaletica posta all’interno del complesso monumentale”. Queste le motivazioni contenute nella determinazione dirigenziale comunale, che ha affidato il lavoro di rinnovo dell’allestimento alla ‘Arteprima’ di Luigi Berio, noto designer genovese che tra le altre opere vanta la direzione del film ‘Genova Sinfonia della Città’ con Emanuele Luzzati. La spesa totale sarà di circa 20 mila euro.

I lavori saranno coordinati dal Mu.Ma., istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, che gestisce il simbolo genovese nella sua parte museale. Nel dettaglio sarà riallestita la Sala Ghibellina, con nuovi stendardi che illustreranno il sistema delle fortificazioni della Superba, sulla base di una stampa del settecento, saranno rivisti i contenuti testuali delle esposizione permamente. Interventi anche per quanto riguarda la Sala Fucilieri e le Sale Faro. Sarà inoltre rivista la segnaletica del percorso e il box della biglietteria.