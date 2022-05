Genova. Il Genoa riparte da quella mezz’ora passata sotto la Nord ad ascoltare il ruggito dei propri tifosi, l’incitamento, i cori, con Blessin che si commuove e finisce in lacrime, i giocatori che applaudono o restano in posa rispettosa con le mani dietro la schiena. La dirigenza e la proprietà presenti, ancora una volta stupiti di una dimostrazione di compattezza unica. Lo conferma anche Mimmo Criscito che nei prossimi giorni parlerà con la Società del suo futuro, avendo ancora un anno di contratto.

Anche Mihajlovic se ne accorge e in conferenza stampa, pur definendosi “doriano”, ci tiene a comunicare tutto il suo dispiacere: “Non è roba da tutti i tempi, sono tifosi meravigliosi, cantare 95 minuti andando in serie B non succede tutti i giorni. Mi dispiace sinceramente, spero ritornino il prima possibile, questi tifosi e la città meritano la serie A”. L’ultimo ad andarsene è Ostigard, che potrebbe essere all’addio.

E mentre fuori dallo stadio parte il corteo con tanto di fuochi d’artificio, Blessin conferma: “Abbiamo la responsabilità di fare il possibile per ritornare in serie A, di restituire ai tifosi quello che ci hanno dato in queste partite: sono stati incredibili in una situazione così difficile, sono unici al mondo. Mi vengono i brividi. Faremo vedere l’anno prossimo con che orgoglio porteremo la maglia. La nostra missione è essere qui tra un anno a festeggiare la risalita in serie A”.

Blessin conferma di avere la fiducia della proprietà e annuncia che tra qualche giorno inizieranno già le riunioni per costruire la prossima rosa: “Sarà un mix tra giocatori esperti e giovani con carattere e mentalità selvaggi”. Si dice orgoglioso di essere l’allenatore di un club eccezionale come il Genoa: “Quando sono venuto qui sapevo che c’era il rischio di retrocedere. Mi metterò subito al lavoro per progettare la nuova rosa, convincere i giocatori a venire qui, perché il Genoa avrà un ruolo di primissimo piano”.

C’è bisogno di qualità nelle posizioni decisive, dice Blessin: “Questa partita ha rispecchiato quasi tutte quelle fatte da quando sono allenatore qui: un’occasione da gol per loro e subito avanti, noi diverse occasioni e nessuna rete. Il nostro modo di giocare è anche offensivo e i prossimi giocatori che devono rinforzare la rosa devono farlo nel gioco offensivo”.