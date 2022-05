Il Genoa e i suoi tifosi verso la Juventus: per vincere servono gli attributi

La vittoria della Salernitana contro il Venezia nel recupero della 20esima giornata affossa quasi definitivamente gli arancioneroverdi, mentre Cagliari e Genoa tremano vedendosi scavalcati entrambi dai campani fuori dalla zona retrocessione. Se il campionato finisse oggi, infatti, sarebbero quelle tre squadre a salutare la Serie A.

Per i rossoblù si prospettano tre partite di fuoco, a cominciare dalla sfida di domani contro la Juventus. Già in Champions League aritmeticamente, i ragazzi di Massimiliano Allegri avranno ancora gli stimoli per raggiungere il terzo posto, utile ad ottenere un piazzamento migliore per la formazione dei gironi.

Mister Blessin, cosa occorre per battere la Juventus? A chiederlo è un giornalista, che riceve subito una risposta molto secca e chiara: “Le palle”. Ecco, il tecnico tedesco vuole dimenticare la prestazione al derby e rituffarsi su una rincorsa che, ora come ora, appare sempre più difficile.

Ciò che ancora una volta non verrà meno sarà la carica dei tifosi, che sabato scorso dopo la sconfitta con la Samp hanno accolto la squadra mettendosi a cantare e i calciatori, desolati e consapevoli di un innalzamento delle possibilità di retrocedere, si sono schierati in silenzio ad ascoltare, e guardare “in faccia”, la propria Gradinata.

Perché il tifoso genoano, in fin dei conti, vuole prima di tutto l’impegno e l’amore per la maglia, mentre la qualità vera e propria è un fattore che dai tempi di Gasperini non si vede.

Se sarà Serie B, occorrerà ripartire con un progetto per risalire e alzare il livello, ma ora il Genoa deve pensare al presente: tre partite con necessità di punti per cercare l’impresa, per poi alla fine, comunque vada, dimostrare alla propria gente di aver dato tutto.

CLASSIFICA “ZONA CALDA“

15. Sampdoria 33 pt

16. Spezia 33 pt

17. Salernitana 29 pt

18. Cagliari 28 pt

19. Genoa 25 pt

20. Venezia 22 pt