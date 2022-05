Il Comune di Genova ha comprato il Cinema Nazionale di Molassana per 145mila euro

Genova. Dopo anni di dibattiti, trattative e incertezze, il Comune di Genova ha acquisito la proprietà del Cinema Nazionale di Molassana, la storica struttura della Val Bisagno da anni al primo posto della lista dei desideri del quartiere e dell’intera vallata.

A darne l’annuncio l’assessore Pietro Piciocchi durante una riunione pubblica presso i locali della Gau di Struppa: “Ora ci metteremo subito al lavoro per studiare, insieme al territorio, un importante progetto di riqualificazione perché questo immobile possa diventare il veicolo di una solida proposta culturale per la Val Bisagno – ha dichiarato l’assessore al bilancio del Comune di Genova – Sento il dovere di ringraziare tutti i miei collaboratori del Comune e della Spim che mi hanno sostenuto in questa per tanti versi complicatissima operazione di riacquisto. In particolare il presidente del Municipio Roberto D’Avolio che ha fornito tutti contatti per portare a casa questa complessa operazione”.

“Una notizia bellissima che incornicia anni di lavoro e battaglie – aggiunge il presidente del municipio media Val Bisagno Roberto D’Avolio – Era uno degli obiettivi di questi cinque anni di amministrazione e, soprattutto, una delle richieste più forti di un territorio affamato di spazi di socialità e cultura. E’ un grande giorno per tutta la Val Bisagno e per tutta la città. Ringraziamo l’assessore Pietro Piciocchi per aver coordinato questa difficile trattativa”.

L’acquisto arriva grazie a Spim che nei giorni scorsi aveva firmato il compromesso con la proprietà per far diventare pubblica una delle strutture più simboliche della città. L’operazione ha cubato nel complesso 145 mila euro: per prima cosa è stata regolarizzata la parte dello stabile che afferiva in territorio demaniale, unita quindi alla proprietà. “Una soddisfazione doppia, visto che Spim ad inizio mandato era a rischio liquidazione, e siamo riusciti a renderla attiva e impegnata in progetti così importanti per la città”, ha aggiunto Piciocchi.

Dopo questo passaggio molto complesso dal punto di vista burocratico si è potuti procedere all’acquisto di tutta la struttura. Nei prossimi mesi, quindi, saranno predisposti i piani di recupero dello stabile e individuate, in concerto con il territorio, le finalità e le modalità di utilizzo di questo piccolo ma grande gioiello della Val Bisagno.