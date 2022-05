Il Comitato per gli Immigrati: “Rinunciamo all’incontro con Dello Strologo, oramai non c’è più nemmeno tempo”

Genova. Il “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione” e l’Associazione artistico-culturale Liguria nel cuore rinunciano all’incontro con il Candidato Sindaco di Sinistra a Genova Ariel Dello Strologo:

“Abbiamo circa 20mila Partecipanti che ci seguono, la gente ci ha posto delle domande che noi, appunto avremmo voluto porre a Dello Strologo, il quale però, pur avendo risposto di aver ricevuto la nostra richiesta di incontro fin dal 4 febbraio u.s., ha trovato di tempo addirittura per fare le passeggiate in giro per la città ma non per rispondere alle nostre domande per il Bene comune” – spiega Aleksandra Matikj, Presidentessa di entrambe le realtà – “In primis volevamo sapere quali sono le sue intenzioni per i Diritti Umani in Liguria a favore degli Omosessuali ad esempio. Siamo rimasti pietrificati quando ha definito una Persona Gay come “figurina” soltanto perché aveva deciso di candidarsi con il Sindaco uscente Marco Bucci. Il nostro Comitato fa parte dell’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali: è l’ufficio deputato dallo Stato italiano a garantire il diritto alla parità di trattamento di tutte le persone. Inoltre, ci preme la situazione delle discriminazioni anche verso le Donne vittime di violenza , verso i Lavoratori vittime di mobbing e ad esempio di ricatti sessuali per un contratto rinnovato, come si espone Ariel e come ci si deve difendere nel caso che si trovasse una vittima indifesa e magari senza un lavoro contro un’azienda multinazionale potente, quali misure siano previste a favore dei Lavoratori in una città dove un po’ troppo spesso la gente in difficoltà anziché soccorsa viene asfaltata ingiustamente. Quale libertà della stampa con i giornali che raccontano solo quello che certi gruppi mirati isolano per conto della gente anche come Ariel ad esempio? Quale libertà di espressione se si crea una dittatura giornalistica dove la voce del Popolo viene censurata e va portato avanti solo lo show dei politici di una presunta Sinistra che poi in realtà è ben altro? I Lavoratori Portuali, vogliamo parlarne? Quanti morti ancora? Quali sicurezze? Invece il Clima? Quali misure per il trasporto pubblico, se gratuito possibilmente per tutti, vista la situazione economica pesantemente colpita sia dalla fine della pandemia del Covid-19 , sia per le materie prime che a causa delle sanzioni inflitte alla Russia dall’Italia non sono più disponibili come prima e dunque le persone sono sommerse dalle bollette salatissime?”.

“Cosa pensa del battaglione Azov di matrice neonazista che per otto anni ha ucciso i Russi, bambini e Donne compresi solo perché Russi e cosa invece di questa attuale controffensiva russa? E ancora, quali protezioni per Genova nel caso della guerra nucleare? Il progetto della Green Valley e il 5 G che non sembra essere tanto salutare, meglio rinunciarci per la salute dei Genovesi oppure si seguirà una linea “superiore” per i fini economico-politici e, nuovamente, a discapito dei Cittadini? Ha accolto il Ministro Speranza, ha accolto anche la richiesta della gente di non essere più costretta ad un obbligo in cambio del proprio posto di lavoro? Ed ancora, quali idee per cancellare il Green pass definitivamente e nel rispetto della Privacy e della Costituzione italiana? I giovani sottopagati e sfruttati spesso senza un contratto decente? Le infiltrazioni dei raccomandati all’Università che è diventato uno scandalo a Genova, portato in realtà da tempo, cosa ne pensa? Quale futuro per chi onestamente lavora ma senza le raccomandazioni politiche a Genova? Tutte queste domande, e le altre, noi le volevamo fare ad Ariel Dello Strologo, perché i nostri 20mila partecipanti ce lo hanno chiesto”.

“Abbiamo sollecitato più di una volta, indignati. Ci hanno fatto passare davanti solo chi è della casta del PD e le loro associazioni. Si ha timore che sia per gli appalti da assegnare e quindi per il denaro ma speriamo di sbagliarci. Si era trovato del tempo per le passeggiate, per che cravatta è meglio mettere, per fare le foto per i giornali ma non per rispondere alla gente che si chiede che cosa può dare Ariel Dello Strologo e che cosa no alla nostra città”.