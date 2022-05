I tecnici giovanili della Sammargheritese ospiti del Monza Calcio

Genova. Viaggio di studio dei Tecnici della Sammargheritese, che dopo aver visitato i Settori Giovanili di Fiorenzuola e Spal sono stati ospitati dall’AC Monza,

Roberto Varlani, responsabile tecnico dell’ area agonistica arancione ed i tecnici Umberto Voci, Fabio Barabino, Luca Crippa, Andrea Valle, Massimo Zanetti ed il vice Presidente Carlo Canessa sono stati ospitati dal Settore Giovanile brianzolo, nella figura di Roberto Colacone, ex giocatore del Genoa e attuale responsabile della cantera biancorossa, e Vincenzo Iacopino, ligure di nascita ed ex giocatore della Sampdoria, responsabile delle Academy.

I tecnici tigullini hanno fatto visita al ‘U-Power Stadium’ e poi si sono trasferiti al centro sportivo ‘Monzello’, per assistere agli allenamenti delle varie squadre.

Un viaggio utilissimo per aggiornare le conoscenze, fornendo agli istruttori la possibilità di vedere ,in presa diretta, le metodologie utilizzate dai tecnici biancorossi.

La Sammargheritese sarà a lezione, il 25 maggio, a Voltri, ospiti dei tecnici U16 del Genoa, Paolo Mazzieri e Franco Lucido, nell’ultimo incontro del programma tecnico concordato con il Direttore Michele Sbravati, ricevendo, in seguito, al ‘Broccardi’ di Santa Margherita Ligure, in data 8 giugno, Luca Tabbiani, allenatore Fiorenzuola (Lega Pro), e il 15 giugno, Fabrizio Piccareta, ex tecnico della AC Roma U17, campione d’Italia nella stagione 2020-2021.