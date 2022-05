I radioamatori di A.R.I. Genova trasmetteranno dal sottomarino Nazario Sauro 518

Genova. In occasione del Museum Ships Weekend Event 2022, manifestazione radiantistica sponsorizzata dal “Battleship New Jersey Amateur Radio Station – NJ2BB” dove si incontreranno in etere moltissime Navi e Sommergibili musealizzati di tutto il mondo, l’A.R.I sezione di Genova in collaborazione con Mu.MA – Galata Museo del Mare attiverà una stazione radioamatoriale all’interno dal sommergibile NAZARIO SAURO 518 – Loc. JN44lj – nel Porto Antico di Genova, utilizzando per l’occasione il nominativo speciale II1NS con referenza ARMI MI971.

La partecipazione è aperta a Radioamatori e SWL di tutto il mondo con le seguenti modalità:

Data di svolgimento: dalle ore 00.00 UTC del 04/06/2022 alle ore 24.00 UTC del 05/06/2022 (ora locale italiana -2).

Modi di emissione: SSB, CW, FM e TUTTI I MODI DIGITALI.

Bande: 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10, 6 e 2 metri.

Non sono previsti vincoli d’orario, classifiche o diplomi ma solo la QSL speciale.

Il nominativo II1NS sarà attivato dai Soci della sezione A.R.I. Genova che si alterneranno in radio dall’interno del NAZARIO SAURO 518 – Loc. JN44lj – mentre le antenne verranno installate sulla torretta dello stesso sottomarino.

Sui principali CLUSTER verrà indicata la presenza ON AIR del nominativo speciale.

Per l’occasione verrà realizzata una QSL dedicata a conferma del QSO ed inviata in formato elettronico via E-QSL ed in formato cartaceo solo tramite BUREAU.