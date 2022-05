I giovani arancioni incontrano Toti e i candidati: “Il futuro lo costruiamo partendo da loro”

Genova. Più di cento giovani sono arrivati ieri sera a Boccadasse per sostenere la Lista Toti per Bucci, incontrare il presidente Giovanni Toti e i candidati della sua Lista e confrontarsi sui progetti futuri per Genova.

“L’onda arancione dei giovani! Stasera a Boccadasse per ascoltare i nostri ragazzi e raccogliere le loro proposte per Genova: noi il futuro lo costruiamo partendo da loro, con le donne e gli uomini della Lista Toti per Bucci pronti a lavorare per rendere la città ancora più a misura di giovane. Avanti Genova, avanti insieme a noi”, ha scritto il presidente Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook dopo l’aperitivo arancione.

Durante l’evento i giovani hanno scritto e messo nella “box” arancione le loro proposte per Genova, che la Lista Toti raccoglierà insieme agli altri punti del programma nel manifesto “Genòva” e consegnerà al sindaco Bucci alla fine della campagna elettorale.