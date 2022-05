I Ferragnez a Camogli e Portofino, fuga romantica per la coppia più cliccata del web

Genova. Sono alcuni tra i tanti turisti assiduamente impegnati nella tratta Milano – Riviera Ligure ma di certo i loro spostamenti non passano mai inosservati. Chiara Ferragni e Fedez, la coppia di influencer tra le più note a livello internazionale, sono tornati sulla costa genovese per un weekend romantico e di alta classe.

Soggiorno allo Splendido Hotel Belmond a Portofino per i genitori di Leone e Vittoria, questa volta senza pargoli al seguito, coccolati da colazioni con vista, cene a lume di candela con lo sfondo del golfo della località esclusiva e numerosi cambi di outfit.

Se la canzone dice “sabato a Camogli“, Fedez e la Ferragni ci sono invece andati di domenica. Qualche nube non è certo bastata a togliere il fascino alla palazzata colorata sul mare o al porticciolo. I due “vip” hanno goduto del borgo di pescatori su un gozzo e con una passeggiata al molo.

In questi giorni di estate anticipata riviera genovese a portata di paparazzi. A Portofino, oltre ai Ferragnez, non si può non citare il matrimonio di una delle sorelle Kardashian, Kourtney, con Travis Barker, batterista dei Blink 182. Per le nozze è stata scelta l’abbazia di San Fruttuoso di Camogli. Il party è invece a Castello Brown.

Sempre a Portofino si sono visti, in questi giorni, due habitué: gli stilisti Dolce e Gabbana.