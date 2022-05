Guzzi Days, oltre allo show delle frecce tricolori anche un simulatore di volo dell’Aeronautica

Genova. Si avvicinano le giornate del 13/14/15 maggio 2022 dedicate a Giorgio Parodi, il fondatore genovese della Moto Guzzi che ha appena doppiato il capo dei cento anni di storia. Prosegue anche la raccolta fondi per il padiglione di medicina e riabilitazione del Gaslini di Genova, grazie al generoso contributo di tutti i guzzisti.

A Palazzo Tursi sarà esposta per tre giorni una delle regine della storia motociclistica italiana: la “otto cilindri”, che nel 1955 con i suoi 285 km/h rappresentò un prodigio in cui Giorgio Parodi credette fortemente e che sostenne fin dalla prima bozza di idea proposta dall’Ingegner Giulio Cesare Carcano, storico progettista della squadra corse della Moto Guzzi.

Gli eventi prendono il via venerdì 13 nel quartiere di Carignano, con un raduno motociclistico, una sfilata, una giornata di street food e prodotti liguri, il concerto di Danilo Luce (autore di “Tutti pazzi per la Guzzi”) il saluto delle autorità e la presentazione del libro “Giorgio Parodi, le ali dell’aquila”. Nel corso della giornata sarà possibile ascoltare il rombo della Otto Cilindri in una delle rare occasioni in cui viene messa in moto.

Sarà invece Palazzo Ducale a fare da sfondo a “La Moto Guzzi e la gente del suo tempo”, sabato 14 in Piazza Matteotti. Una rassegna cronologica delle moto prodotte fin dagli albori, per raccontare attraverso aneddoti e curiosità, le storie di uomini e di motociclette. Quegli uomini che quelle moto hanno progettato, costruito e usato, perché una moto senza l’uomo è un oggetto che non vive e non lascia traccia.

Alle 9 partenza dall’Istituto Giannina Gaslini per la Riviera di Levante di un corteo di moto storiche. Faranno tappa a Recco e riprenderanno poi la strada con destinazione Piazzetta di Portofino, dove sosteranno dalle h.12.00 alle 15.00. Riprenderanno quindi la via per Santa Margherita Ligure per il caffè, dove sarà presente un idrovolante ultraleggero della Scuola Voli di Mare per chi vorrà provare un breve giro. Rientro nel pomeriggio in città.

In Corso Italia, in prossimità del Lido di Albaro, Aeronautica militare installerà il suo simulatore di volo, con il quale provare le sensazioni di un vero pilota. Nel corso della giornata si svolgeranno le prove dello spettacolo delle Frecce tricolori, in scena domenica.

In serata nella cornice del Museo Diocesano, cena di gala con ospiti del mondo motociclistico, aeronautico e istituzionale.

Sempre sabato prende il via al Porto Antico “Mondo Moto Guzzi” promosso dal Moto Guzzi World Club e dal Moto Guzzi Club Genova con gli stand “Aquile in viaggio”, “Aquile in pista” e “Aquile special”. Al mattino presentazione del libro “A spasso con l’aquila, itinerari alla scoperta di Giorgio Parodi” e al pomeriggio sfilata per le vie cittadine.

Domenica 15 in mattinata esposizione di modelli storici nei pressi del Galata Museo del Mare a cura dell’Associazione Moto Guzzi Genova con breve esibizione dinamica su strada della “Otto Cilindri”.

Alle 17.00 nei cieli della Foce, a poca distanza dalla Fiera di Genova, manifestazione aerea della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare in Corso Italia. Le Frecce Tricolori presentano il loro programma acrobatico composto da 18 manovre di elevato e spettacolare contenuto tecnico. I GP Days sono infatti il ponte ideale che conduce al 2023 quando l’Aeronautica Militare celebrerà i suoi cent’anni di storia, il 28 marzo.