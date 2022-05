Gronda, Maresca (Lista Toti per Bucci): “Bene l’accelerata del Governo, M5S ha fallito nel boicottaggio”

Genova. “Se ne facciano una ragione i sostenitori della decrescita felice e del no ad oltranza a tutto e tutti: hanno perso. Il loro boicottaggio tafazziano a esclusivo danno dei genovesi è finalmente fallito”. Lo dichiara l’assessore allo Sviluppo economico portuale del Comune di Genova Francesco Maresca, candidato alle prossime amministrative per la lista Toti per Bucci.

“La Gronda, come ha detto il ministro Giovannini, partirà entro luglio, senza se e senza ma, confermando la tanto auspicata accelerazione nei tempi. Si rassegnino Pirondini e compagni della sinistra estrema del no, che ora evocano progetti alternativi, di cui nulla si sa se non che produrrebbero ulteriori e dannosi ritardi” aggiunge Maresca.

“La Gronda si farà nell’interesse delle imprese, dei genovesi costretti oggi a stare in coda per ore, del territorio che la chiede a gran voce – conclude La nostra politica del fare ha vinto su quella dell’immobilismo pentastellato, camuffato da ambientalismo fasullo”.