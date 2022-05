Gold Allieve a Napoli: undicesima la doriana Gioia Lanero

Al Palavesuvio di Napoli nel week end si sono svolti i Campionati Nazionali Individuali Gold per le categorie Allieve A1 e A2.

Tredici le ginnaste liguri che il sabato hanno gareggiato per accedere alle Finali della domenica riservate alle migliori 40 di ogni categoria.

Tra le A1 ben 4 giovanissime (classe 2013) riuscivano a conquistare la finale con questi piazzamenti: 10° posto per Gioia Lanero dell’ Andrea Doria, 19a Alice Guido Auxilium, 25° posto per Camilla Mereu dell’ Ogawa e 26a Sofia Tandazo Vasconez dell’ Auxilium.

Questi i piazzamenti delle altre liguri: 56a Linda Cerruti Auxilium, 63a Ileana Eviani U.S.S.P., 78a Chloe Scaramozzino Pro Chiavari e 81a Francesca Ares San Michele.

Tra le Allieve A2 nessuna ginnasta riusciva purtroppo a terminare tra le prime 40 per disputare la finale di domenica. Le atlete della Pro Chiavari Diletta Poltronieri, Sabina Buzzati, Rebecca Torricini e Vanessa Tronchi Marchetti si piazzavano rispettivamente al 50°, 55°, 72° e 79° posto ed Isabel Belinzona della Rubattino in 100a posizione.

Domenica le ginnaste liguri disputavano di nuovo un’ ottima prova in finale confermando il loro valore e addirittura migliorandosi in alcuni casi nel punteggio finale. Il titolo Italiano veniva conquistato da Chiara Morelli Vertigo Roma con punti 70,75 davanti a Teresa Fimiani della Romana (p. 70,325). Bronzo per Vittoria Ronchi Alfonso Casati Arcore col punteggio di 68,30.

Gioia Lanero dell’ Andrea Doria si confermava la migliore tra le liguri e con una gara precisa ed attenta chiudeva all’ 11° posto (p. 65,475) migliorando di ben 1 punto dalla qualificazione. 19a Alice Guido (p. 63,35) e 25a Sofia Tandazo Vasconez dell ‘ Auxilium e 37° posto per Camilla Mereu dell’ Ogawa.

Appuntamento il prossimo fine settimana a Fermo dove sarà la volta delle Allieve A3 e A4 combattere per il titolo italiano con tante liguri presenti a lottare per accedere alle finali di domenica ed essere protagoniste nel panorama italiano.