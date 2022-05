Gli studenti del Liceti e del King partono per Bruxelles con una app intergenerazionale e un ecosistema per l’ambiente

Liguria. Gli studenti del Liceti di Rapallo e del King di Genova impegnati da due giorni in un hackathon sulla sostenibilità – ambientale e sociale – ispirato al New Bauhaus Europeo i cui fondamenti sono Sostenibilità, Inclusione e Bellezza, hanno presentato i loro progetti oggi pomeriggio a Rapallo.

Il premio – un viaggio a Bruxelles in collaborazione con Regione Liguria per conoscere le istituzioni europee e il loro impegno su questi temi – va ai due team che – con i loro progetti – hanno convinto la giuria sulle sfide relative a sostenibilità ambientale e sociale.

Per la coerenza con la sfida sociale proposta, l’immediata applicabilità dell’idea e la lucida realizzazione della proposta, vince la “sfida sociale” il team 4 – composto da un mix di alunni del Liceti e del King – con l’applicazione GENMEET. Con l’obiettivo di ridurre il gap generazionale ligure, gli studenti hanno pensato ad una soluzione immediata: una app che mette in relazione gli anziani a cui possono servire specifici servizi, come ad esempio la spesa, con i giovani che li possono svolgere mentre le scuole li “retribuiscono” con ore di alternanza scuola lavoro.

Per l’originalità e la completezza della proposta in ambito ambientale e la significatività dell’impatto sul territorio, vince la “sfida ambientale” il team 7 – anch’esso composto da alunni delle due scuole – con il progetto NEW GREEN. La proposta intende rispondere ai disastri ambientali che colpiscono il nostro territorio, concentrandosi alla creazione di nuovi ecosistemi con piante autoctone, generando nuove aree verdi per prevenire il dissesto idrogeologico e, in mare, puntando a creare piantagioni di posidonia per contrastare le mareggiate e a sfruttare le maree per la generazione di energia.

Le regole di hackathon sono rigide: i ragazzi hanno dovuto preparare un pitch di un minuto per presentare il loro progetto e anche un video di due minuti. Gli studenti delle 9 squadre in gara li hanno poi presentati alla platea, composta da professori, esperti e giudici.

I vincitori parteciperanno il 9 giugno al convegno “Il New European Bauhaus in Liguria” organizzato dalla Regione di Liguria e dall’Università di Genova. Inoltre, potranno partecipare al “viaggio – premio” a Bruxelles per visitare l’ufficio affari europei e altre istituzioni europee.

La giuria era composta da Alessandra Clavarino (USR Liguria); Iacopo Avegno (Vice Direttore generale Presidenza Regione Liguria); Matteo Zingirian regista; Adriana Mavellia, esperta comunicazione; prof.ssa Elena Casarosa dirigente Gastaldi-Abba; Luigi Bottos (RINA).

L’iniziativa rappresenta la fase finale di un più ampio progetto – dal titolo “PENSARE PROGETTARE CREARE INNOVARE NEL DIGITALE – TETRAMIND” – dedicato alla formazione su Metodologie Didattiche Innovative, che ha visto otto scuole di tutta Italia affrontare quattro metodologie didattiche innovative – Storytelling, Inquiry based learning, Problem based learning, Challenge based learning.