“Gli anziani al centro”, lunedì il convegno di Forza Italia a Genova

Genova. Lunedì 30 maggio alle ore 18.00 a Genova, presso la sala Bi.Bi. Service di via XX Settembre, avrà luogo il convegno “Gli anziani al centro. Problemi e proposte”. L’incontro è promosso da Forza Italia e in particolare dal movimento Seniores col responsabile cittadino Claudio Eva, che introdurrà i lavori. Interverranno Guido Gigli, cardiologo e responsabile provinciale Sanità di Forza Italia, e il capogruppo in Regione e membro della commissione Sanità Claudio Muzio. Le conclusioni saranno affidate al deputato Roberto Cassinelli. In apertura porterà il suo saluto Guido Grillo, consigliere decano del partito e coordinatore regionale dei Seniores.

“Al centro del convegno – spiegano Eva e Muzio – vi saranno i problemi e le proposte relative alle politiche per gli anziani per quanto riguarda la sanità e l’assistenza. Un tema che in una città come Genova, che vede questa fascia d’età ampiamente maggioritaria, riveste un’importanza capitale e che deve essere al centro dell’attenzione e dell’azione di Comune e Regione. Vi è necessità di misure adeguate e di una visione complessiva”.

“Forza Italia – sottolineano ancora gli esponenti azzurri – in questi anni ha promosso iniziative quali l’istituzione della figura del Garante degli anziani sia in Regione che in Comune, si è battuta e si batte per l’aumento dei posti convenzionati nelle Rsa e vuole continuare a portare il suo contributo in termini di idee ed esperienza. Il convegno di lunedì sarà l’occasione per fare il punto della situazione, approfondire le questioni sul tappeto e mettere in campo le nostre proposte”, concludono.