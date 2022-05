Gli alunni della primaria di Recco sul podio del festival internazionale del cinema scolastico

Recco. Il sindaco Carlo Gandolfo si congratula con gli alunni della classe 4^C della Scuola Primaria di Recco che – con una delegazione della classe 3^H della Scuola Secondaria di Camogli – hanno agguantato la vittoria in due differenti categorie del Festival Internazionale del Cinema Scolastico, nell’ambito del GEF – The World Festival of Creativity in Schools. Le premiazioni si sono svolte presso il Teatro Ariston di Sanremo e non è la prima volta che gli alunni recchelini ottengono riconoscimenti in questa prestigiosa kermesse.

“Voglio congratularmi con voi – sottolinea il primo cittadino di Recco rivolgendosi direttamente ai bambini – siete stati bravissimi. Congratulazioni anche agli insegnanti e a chi ha contribuito a questo successo. Avete portato Recco sul gradino più alto del podio, in un palcoscenico così importante come quello dell’Ariston di Sanremo. Il cinema è un mezzo di comunicazione molto amato dai giovani e utilizzarlo come linguaggio, nella nostra epoca, è una forma di arricchimento dalle grandi potenzialità”.

“È stato un piacere aver potuto assistere allo spettacolo di ieri – aggiunge l’assessore alla pubblica istruzione Davide Manerba – aver visto dal vivo il grandissimo lavoro svolto dagli insegnanti e dagli alunni che si sono dati tanto da fare in questi mesi, senza mai trascurare la normale attività didattica, per poter arrivare a questo importante traguardo. Complimenti davvero a tutti”.

La prima vittoria è stata conseguita nella categoria Cortometraggi, dove gli alunni di Recco, coordinati dalle insegnanti Piera Gotelli e Tiziana Del Giudice, e quelli di Camogli, coordinati dalla professoressa Monica Gardella, hanno ottenuto la menzione speciale per il cortometraggio dal titolo “Io oggi o domani?”, regia di Adel Oberto. Il secondo successo è stato conseguito dagli alunni di Recco nella categoria Musical, grazie allo spettacolo dal titolo “Il Meraviglioso Mondo Di Alice”, regia di Piera Gotelli e coreografie di Veronica Greco. Il Comune di Recco ha sostenuto le spese di viaggio.