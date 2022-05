Girodizena, oggi la premiazione: in 55 hanno percorso l’equivalente di 15 tappe della corsa rosa

Genova. Con l’arrivo domenica all’interno dell’arena di Verona si è concluso il Giro d’Italia, i corridori hanno percorso 3.446,6 km in 21 tappe suscitando come sempre l’entusiasmo degli italiani che hanno accolto calorosamente il passaggio della carovana rosa.

Contemporaneamente si è concluso a Genova il #girodizena, la sfida a colpi di pedale dei ciclisti sportivi e dei ciclisti urbani genovesi che erano stati invitati da #genovaciclabile e Fiab a percorrere almeno 1/10 della distanza affrontata dai professionisti per ogni tappa.

In 150 hanno risposto a questo invito (34% donne 66% uomini), con una buona percentuale di bici muscolari. Solo il 30% ha dichiarato di usare prevalentemente bici a pedalata assistita, tipologia di bici ammessa alla sfida in quanto mezzo ecosostenibile. Dei partecipanti, in 18 hanno percorso tutte le 21 tappe. In 55 si possono fregiare del titolo di finisher previsto dall’organizzazione, cioè aver percorso – anche senza raggiungere l’obiettivo chilometrico giornaliero – almeno 15 tappe (corrispondenti a tre settimane lavorative).

Nei 24 giorni del giro (6-29 maggio) sono stati percorsi complessivamente 44.000 km risparmiando così 4 tonnellate di CO2 rispetto all’utilizzo di un motore termico per gli stessi spostamenti. Infatti una ricerca dell’Ecf European Cyclist Federation ha stabilito che andando in bici si emettono 21 g di CO2 al km. Secondo i più recenti dati del ministero dello Sviluppo Economico, il parco auto italiano emette invece una media di 115,4 g/km. Usando la bici abbiamo quindi un risparmio a di 94,4 g/km.

I km percorsi dagli sfidanti del #girodizena sono ripartiti in un 60% per attività sportiva ed un 40% per mobilità urbana, un dato quest’ultimo di tutto rilievo considerato che in genere si tratta di tappe brevi, mediamente di 15 km.

Sul lato sportivo il giro più lungo, in stile di ultracycling è stato di 346 km e verrà premiato con una donazione a una onlus, scelta dal vincitore. Tutti gli altri saranno premiati oggi pomeriggio alle ore 18 in piazza Rossetti presso il negozio del main sponsor Olmo. In quell’occasione verranno svelati i nomi dei vincitori. Ci saranno premi per tutti, offerti da Dal Magna – Pasticceria Ferrante – Le Fornarine – Bigo Cafè – Garitta BAR – Vegia Òstàia Da O Pöulu – La nuova cuciniera genovese – Acli Paisciun – Il Librificio del Borgo – Circolo Giardini Luzzati – TreeCycle Genoa – Bike Fever – seifuori.it – Marco Guide Antola Besutti – DeepBike – Gagolini – Elio Sabatino – Carpanini Engineering – FIAB Genova – DEC by L’Autoscuola – Olmo.