Giro d’Italia, il trofeo viaggia fino a Genova a bordo di un treno regionale rosa

Genova. Da La Spezia a Genova su un treno regionale di Trenitalia: il Trofeo Senza Fine che sarà consegnato al vincitore del Giro d’Italia 2022 ha viaggiato oggi su un treno Pop con una livrea rosa in onore della più antica e prestigiosa gara ciclistica italiana.

Il treno straordinario allestito in occasione della dodicesima tappa della 105a edizione del Giro è partito da La Spezia con arrivo a Genova Brignole alle 14.27 da dove ha poi il trofeo ha raggiunto il punto di arrivo della tappa genovese per le premiazioni.

A fare gli onori di casa – o meglio, del treno – erano presenti, per Trenitalia, Luigi Corradi, amministratore delegato, Sabrina De Filippis, direttrice della divisione passeggeri regionale e Giovanna Braghieri, direttrice regionale Liguria insieme a Gianni Berrino, assessore ai Trasporti e Turismo della Regione Liguria. Presenti a bordo Paolo Bellino, amministratore delegato RCS Sport insieme ad ospiti e ciclisti professionisti.

Il trasferimento del Trofeo è una delle iniziative di Trenitalia per il Giro d’Italia, di cui quest’anno la società di trasporto è Official Green Carrier.

Il Gruppo FS Italiane affianca per il terzo anno consecutivo la stagione del grande ciclismo italiano, nella convinzione che i valori dello sport si sposano con la valorizzazione del territorio e con la sostenibilità. Per il secondo anno Trenitalia è anche sponsor della Maglia verde Ride Green assegnata al vincitore della Classifica prova regolarità a squadre. Trenitalia è presente in tutti i villaggi del Giro d’Italia, con uno stand alla partenza e all’arrivo delle diverse tappe.

Anche quest’anno, inoltre, Trenitalia partecipa con il proprio team di ciclisti al Giro-E, l’evento eco-sostenibile dedicato alle biciclette elettriche che si svolge parallelamente alla Corsa Rosa e che offre agli appassionati di ciclismo la possibilità di vivere un’esperienza emozionante, percorrendo parte del tracciato di gara dei professionisti. Grande novità del 2022 per il Giro-E è l’EXPO-E Village, presente esclusivamente nelle città di Catania (svoltosi a Piazza Duomo negli scorsi 8 e 9 maggio), Napoli (Mostra d’Oltre Mare, svoltosi il 14 maggio), Torino (Parco del Valentino, 21 maggio) e Verona (Fiera, 29 maggio).

In Liguria sono 15 i Pop di Trenitalia in circolazione che insieme ai 14 Rock e 5 Jazz e a cui se ne aggiungeranno altri 14 stanno contribuendo a migliorare il comfort e la qualità del viaggio dei liguri e dei turisti che scelgono questa regione ricca di opportunità.

Per gli amanti delle bici – che sui treni regionali della Liguria viaggiano gratis – Trenitalia ha dedicato anche un travel book sulle Ciclovie con 20 proposte per altrettanti percorsi ciclabili a portata di stazione. Ogni itinerario è corredato da foto, cartine, percorsi, informazioni turistiche e gastronomiche.