Giro d’Italia, i bimbi del ‘Bicibusauro’ tagliano il traguardo in via XX Settembre: “Genova può essere ciclabile”

Genova. 38 bambini, dalla prima alla quarta elementare della scuola Nazario Sauro, oggi in occasione del passaggio del Giro d’Italia per le vie del centro di Genova, hanno sfilato con le loro bicilette in via XX Settembre fino a piazza De Ferrari, nell’ambito del progetto ‘Bicibusauro’.

“Il bicibusauro è un’assemblea di bambini che raggiunge la scuola a bordo delle bici. È nato il 23 marzo 2021 e da allora non si è mai fermato. Almeno una volta, se non due, alla settimana ha solcato le strade di Genova per raggiungere la scuola” racconta Ica Arkel, ideatrice e promotrice di Bicibusauro.

E prosegue: “È stato meraviglioso oggi, passare qui al traguardo del Giro d’Italia, accompagnati dagli straordinari ‘angeli custodi’, tra cui Eleonora Mele e Luca Svega, atleti e campioni. Quello di oggi è stato il giusto coronamento ai tanti sforzi che i nostri bambini hanno fatto per convincere i loro genitori a mandarli su strada”.

E conclude: “I bimbi hanno convinto tutti che anche Genova è una città che può essere ciclabile, che deve essere ciclabile e di più a misura di bambino“.