Giro d’Italia, Enel illumina di rosa l’arco di piazza della Vittoria

Genova. Anche quest’anno in collaborazione con Rcs, Enel X accompagna, attraverso un’illuminazione architettonica, il passaggio del Giro d’Italia nelle principali tappe proponendo installazioni temporanee scenografiche che valorizzano alcuni dei monumenti delle città interessate. A Genova, è l’Arco dei Caduti, in Piazza della Vittoria, ad accendersi di rosa nelle ore notturne. L’intervento di illuminazione prevede l’installazione, fino al 29 Maggio, di corpi illuminanti a Led altamente performanti e a basso consumo, che proietteranno luce rosa, colore simbolo della manifestazione, con proiezione del logo del giro e di Enel main sponsor. Il progetto è stato concepito per essere realizzato nel pieno rispetto dei monumenti, attraverso un’installazione a proiezione non invasiva e completamente rimovibile.