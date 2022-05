Giro d’Italia: dove godersi al meglio la tappa Parma-Genova, ma attenzione alla chiusura delle strade

Genova. Non ci saranno certo pendenze come il Mortirolo, i passi San Pellegrino, Pordoi o Fedaia, protagonisti della terza e decisiva settimana, ma la tappa Parma-Genova del Giro d’Italia, in programma il 19 maggio, offre un paio di salite adatte a chi vuole godersi il passaggio dei ciclisti e incitare gli atleti senza vederli transitare come se fossero in motocicletta: se in volata un velocista può raggiungere anche gli 70-80 km/h, in pianura il gruppo supera tranquillamente i 40 km/h.

In provincia di Genova sono due le salite degne di nota (il passo del Bocco, la vetta più alta di giornata, ha la sua ascesa in provincia di Parma) entrambe gran premio della montagna di terza categoria: La Colletta (615 metri, Colletta di Boasi) e il valico di Trensasco (392 metri).

Il punto di sicuro più interessante è la salita di Trensasco: una pendenza media attorno all’8%, con punte del 12%, lunga 4,3 km; un chilometraggio che consente anche l’ascesa a piedi per sistemarsi dove meglio si crede. La strada è piuttosto stretta. La Colletta è una salita più lunga (9,3 km), ma ha una pendenza media solo del 4,2% con punte del 9%.

Occorre però muoversi per tempo: sono diverse le strade statali e provinciali chiuse con anticipo (vedi paragrafo in fondo all’articolo). Ci sono i percorsi alternativi, ossia le strade secondarie non indicate in blu, come indicato dalla mappa qui sotto, ma in questo caso bisogna tenere conto dei tempi di percorrenza. L’ideale, per chi può, è prendersi la giornata libera e godersi l’entroterra magari andando in una delle trattorie del territorio.

Un’ottima alternativa è l’utilizzo della Ferrovia Genova Casella: le fermate più vicine al passaggio della corsa sono quelle di Trensasco, Campi, Pino e Torrazza. Amt, per l’occasione, consente l’uso di biglietti ordinari urbani nella tratta Genova-Torrazza, biciclette al seguito gratuite fino a esaurimento posti con una carrozza attrezzata senza necessità di prenotare nelle corse da Genova delle 9 e da Casella delle 16:38.

Parte della mappa in Provincia di Genova

Per chi invece non vuole muoversi da Genova la collina di Coronata può essere una vista panoramica per vedere i corridori transitare sul ponte San Giorgio.

I genovesi più pigri che vogliono sistemarsi nei pressi dell’arrivo possono provare a piazzarsi nell’ultima curva prima del rettilineo di via XX Settembre, dove sicuramente i ciclisti rallenteranno leggermente e dove potrebbero esserci movimenti spettacolari.

Strade chiuse nell’entroterra

La strada statale 225 sará interessata dalla sospensione alla circolazione nei due sensi di marcia nell’intervallo orario 12.30 – 16. Nel Comune di Moconesi la chiusura strada e delle intersezioni con la SS 225 scatterà alle ore 13.

La riapertura, sempre a Moconesi, é prevista intorno alle ore 15.45.

La strada statale 45 sarà chiusa al traffico dalle 13:30 nella tratta di competenza del Comune di Bargagli.

I tratti delle strade provinciali che dalla Presa di Trensasco, passando per Torrazza, Piccarello e Arvigo, arrivano a Manesseno (Sp 43 Sp 80 e Sp 2) saranno interdetti al transito dalle ore 13.45 fino a cessate esigenze (ore 17 circa). Sui tratti di strada interessati vigerà inoltre il divieto di sosta dalle ore 8 del giorno stesso.