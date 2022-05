Giornata mondiale Igiene delle mani, tutte le iniziative

Liguria. Domani, giovedì 5 maggio 2022, si celebra la Giornata mondiale per l’Igiene delle mani promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. È l’occasione per ricordare quanto sia fondamentale questo semplice gesto di prevenzione, divenuto ancora più essenziale durante l’emergenza Covid-19, ma cruciale nell’ottica di evitare il contagio di tutte le malattie infettive.

Lo slogan promosso dall’Oms per il 2022 è “Uniti per la sicurezza-pulisci le mani”. La Liguria aderisce con numerose iniziative di Asl e ospedali per diffondere i temi della prevenzione.

“Ognuno di noi svolge un ruolo importante nella prevenzione delle infezioni – afferma il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti – e lavarsi le mani si conferma un gesto efficace di prevenzione e di grande responsabilità individuale. Lo abbiamo imparato molto bene durante i due anni di emergenza pandemica, oggi finalmente alle nostre spalle, in cui tutti abbiamo imparato il modo corretto per compiere questo gesto, tanto semplice quanto importante per evitare il contagio e la diffusione del Coronavirus. Un comportamento corretto che tutti noi cittadini non dovremo mai dimenticare anche in futuro perché il lavaggio delle mani, con acqua e sapone o con i gel disinfettanti, rappresenta una modalità fondamentale per contrastare non solo il Covid ma molte altre infezioni e patologie, che si possono trasmettere proprio attraverso le nostre mani”.

Le iniziative in provincia di Genova

Asl 3

Asl3 mette a disposizione dei cittadini dalle ore 15 alle 17 l’Ambulatorio mobile Asl3 in piazza De Ferrari a Genova, per attività di informazione e prevenzione.

Nell’occasione gli specialisti Asl3 illustreranno le regole essenziali per proteggersi e fornire informazioni sulla corretta igiene della mani. Sarà inoltre a disposizione un nuovo dispositivo didattico per verificare la corretta esecuzione dell’operazione di igienizzazione delle mani e un test con bioluminometro per rilevare il grado di pulizia del proprio cellulare.

Ospedale Galliera

Presso l’accettazione degenti, raggiungibile dall’ingresso principale dell’Ospedale (via Volta 8), le Infermiere Specialiste del Rischio Infettivo si alterneranno nell’addestramento alla corretta tecnica di igiene delle mani, con soluzione alcolica, supportate da uno strumento tecnologico innovativo (Hand-in-Scan) per la rilevazione della compliance alla tecnica di frizione alcolica delle mani. E’ stato inoltre realizzato un video tutorial sui 5 momenti dell’igiene delle mani, indicati dall’Oms come fondamentali: il video, già pubblicato nella pagina YouTube dell’Ente, dal 5 maggio sarà proiettato su tutti gli schermi dell’Ospedale

Ospedale San Martino

È previsto l’allestimento di due postazioni per informare gli utenti sulla prevenzione e per verificare la procedura di igiene delle mani: una al piano terra del Padiglione Monoblocco (nell’atrio) e una al piano terra del Padiglione IST. La fascia oraria va dalle ore 10 alle ore 12:30 circa. Presente, a rotazione, il personale dell’U.O. Igiene.

Asl 4

All’ingresso dei Poli Ospedalieri della Asl 4 (Lavagna, Chiavari ingresso ambulatori, Rapallo e Sestri Levante) saranno allestiti dalle 8 alle 13 dei punti per la distribuzione di brochure informative, di campioni di gel idroalcolico e di gadget in tema “igiene delle mani”. Al piano terra del Polo Ospedaliero di Lavagna sarà attivato, inoltre, un presidio dimostrativo della buona pratica dell’igiene delle mani. Attraverso schermi tv sui Poli di Lavagna, Sestri e Rapallo, verranno infine proiettati video, uno dei quali realizzato dagli studenti del corso di laurea in infermieristica.