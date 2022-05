Giornata mondiale Igiene delle mani: al Galliera il 5 maggio la tecnologia mostra se si lavano bene

Genova. In occasione della Giornata Mondiale dell’Igiene delle mani, il gruppo operativo controllo infezioni ospedaliere (Gocio) del Galliera promuove un’iniziativa a carattere informativo/educativo per gli operatori, gli studenti e gli utenti dell’Ente.

Per l’evento, che si svolgerà giovedì 5 maggio presso l’accettazione degenti, raggiungibile dall’ingresso principale dell’Ospedale (via Volta 8), le infermiere specialiste del rischio infettivo si alterneranno nell’addestramento alla corretta tecnica di igiene delle mani, con soluzione alcolica, supportate da uno strumento tecnologico innovativo (Hand-in-Scan) per la rilevazione della compliance alla tecnica di frizione alcolica delle mani.

“L’igiene delle mani è un elemento chiave per la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza”, spiegano Giulia Adriano e Maria Carmela Santarsiero, infermiere specialiste del rischio infettivo dell’ufficio controllo infezioni ospedaliere.

Già nel 1800, Ignaz Philip Semmelweis intuì che, un gesto semplice, come lavarsi le mani poteva salvare la vita delle puerpere che morivano di sepsi. Semmelweis scrisse: “… si è fatta luce. Le mani, per semplice contatto, possono infettare”. Anni dopo, nel 1995 l’epidemiologo Didier Pittet introduce la soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani e nel 2005 l’Organizzazione Mondiale della Sanità lancia la First Global Global Patient Safety Challenge con lo slogan “Clean Care is Safer Care”: le cure pulite sono le cure più sicure e nel 2009 la campagna globale “Save Lives: Clean Your Hands”.

Ogni anno, il 5 maggio, l’Oms invita tutte le organizzazioni sanitarie a promuovere iniziative per sensibilizzare gli operatori alla buona pratica di igiene delle mani per la prevenzione delle infezioni. Lo slogan promosso dall’Oms per il 2022, “Uniti per la sicurezza-pulisci le mani”, è un monito per ricordare che ognuno di noi può contribuire a migliorare la cultura della sicurezza e della qualità di una struttura sanitaria, attraverso l’igiene delle mani.

Il titolo, scelto quest’anno, per l’iniziativa del Galliera “L’essenziale invisibile agli occhi: prendiamoci cura con un semplice gesto” sottolinea quanto un gesto semplice, come quello del lavaggio delle mani, sia fondamentale per la sicurezza del paziente e degli operatori.

“Abbiamo realizzato − dicono le specialiste − un videotutorial sui 5 momenti dell’igiene delle mani, indicati dall’Oms come fondamentali, in cui mettiamo in risalto i possibili momenti mancati di igiene delle mani durante l’assistenza al paziente. Per rendere visibile agli occhi ciò che normalmente non vediamo sulle nostre mani, la flora residente e quella patogena, abbiamo utilizzato delle tempere colorate. Il video, già pubblicato nella pagina Youtube dell’Ente Galliera News, dal 5 maggio sarà proiettato su tutti gli schermi presenti dell’Ospedale. Vorremmo inoltre ricordare quanto sia importante eseguire l’igiene delle mani nei momenti giusti, nel posto giusto, per il tempo giusto e con la tecnica giusta. Lo strumento, che utilizzeremo per promuovere l’igiene delle mani, rileva la distribuzione della soluzione utilizzata per il lavaggio e la copertura delle mani, restituendo feedback immediato all’esecutore, con un’immagine della mano colorata di verde e di rosso e con la percentuale di esito del lavaggio. Le parti rosse indicano le zone che non sono state coperte dalla soluzione mentre le parti verdi indicano l’adeguata distribuzione della soluzione e copertura delle zone. Questo tipo di tecnologia ci aiuta a rendere visibile e oggettivo ciò che normalmente i nostri occhi non riescono a vedere. Durante la giornata verranno inoltre distribuiti del materiale informativo e dei prodotti omaggio per l’igiene e la cura delle mani”.