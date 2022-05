Giornata mondiale dell'asma: l'importanza delle diagnosi precoci - Genova 24

Genova. L’asma è una patologia infiammatoria cronica, caratterizzata da una serie di sintomi tipici che sono tosse, difficoltà respiratoria, respiro sibilante e, talvolta, anche un senso di oppressione toracica. Circa il 12% dei bambini in età scolare ne sono colpiti, tra gli adolescenti ne soffre invece circa il 15%.

Sono oltre 34.000 le persone in possesso di esenzione per asma iscritti all’anagrafe sanitaria della Liguria nel 2022, di cui circa 3.000 hanno meno di 18 anni. Sono i dati che emergono alla vigilia della Giornata mondiale dell’asma.

Tra le malattie respiratorie del bambino che coinvolgono il polmone, l’asma è la condizione più frequente e sono molti i bambini che hanno sperimentato sintomi asmatici in almeno un’occasione, soprattutto in età prescolare: «Si tratta di una patologia che va affrontata fin dai primi sintomi, che spesso insorgono in età pediatrica – sottolinea Maria Angela Tosca, Direttore del Centro di Allergologia dell’Istituto Gaslini – non sono rari infatti i casi in cui la sintomatologia può peggiorare e diventare pericolosa, anche fatale».

I rischi associati a un’asma poco controllata non vanno sottovalutati perchè possono portare a una progressiva riduzione della funzionalità respiratoria che può divenire irreversibile in termini di perdita di elasticità delle vie aeree e caratteristiche delle pareti bronchiali: «Lo scarso controllo dell’asma – continua Tosca – può dare luogo a riacutizzazioni anche molto gravi della malattia, con conseguente assunzione di farmaci cortisonici ad alto dosaggio o per via sistemica, accessi al Pronto Soccorso e frequenti ospedalizzazioni, fino ad evolvere a una cronicità della malattia. È fondamentale investire sugli aspetti educativi e comunicativi per migliorare sempre di più la conoscenza e l’aderenza, per caratterizzare in maniera corretta il soggetto asmatico e arrivare a una terapia sempre più personalizzata».