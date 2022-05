Giordano (Municipio I Centro Est): “Bucci fugge. A quando un confronto serio e rispettoso?”

Genova. “I confronti proprio non li digerisce, quello che “u crìa”. Da settimane chiediamo un faccia a faccia. E lui che fa? Se proprio deve, manda avanti i suoi soldati… pardon, “delegati”. È successo anche ieri, alla Sala Chiamata del Porto, per l’evento “Quale futuro per Genova, Città europea?”, dove Bucci avrebbe potuto illustrare le sue visioni roboanti promesse già nel 2017 (e di cui francamente si sono perse le tracce) ma all’ultimo ha optato per una controfigura, Campora in questo caso” dichiara il candidato presidente del Municipio I Centro Est Stefano Giordano.

E prosegue: “Che dire, se non: “Facile essere coraggiosi a distanza di sicurezza”. Come lui, quando possono, anche i suoi sodali. È il caso del presidente uscente (che speriamo esca definitivamente) Carratù, che nel Municipio I Centro Est ha avallato il decentramento voluto da Bucci, sottraendo risorse economiche e umane alla municipalità e dunque di fatto promosso lo svilimento del territorio”.

“Ricordiamo il suo “daremo 5 milioni a ogni Municipio”. Ricordiamo le promesse per il commercio di vicinato, che avrebbe dovuto rappresentare il cuore dei quartieri. Ricordiamo l’impegno a far crescere la raccolta differenziata. Siamo solo alla punta dell’iceberg delle promesse di un programma flop. I soldi ai Municipi li ha tolti; i negozi di vicinato li ha presi per i fondelli dando il benestare all’apertura di enormi supermercati; la differenziata non decolla, inchiodata sotto il 40%” prosegue.

Poi spiega ancora: “Ma lo sa Bucci cosa vuole il Municipio? Carratù lo informa o è forse Bucci a dire a Carratù cosa vuole davvero questa parte di città e di ubbidire agli ordini calati dall’alto? Prendiamo ad esempio l’idea scriteriata della funivia: i cittadini stessi sono perplessi e anzi c’è già chi dice che non porterà un euro al commercio locale. Tutto quello che è stato fatto, poi, non è affatto merito dell’amministrazione attuale, ma della gente che vive il proprio quartiere e lo ama. Penso all’idea di un Ostello esempio di inclusione e risorsa da valorizzare, o alle serre di Castelletto rivitalizzate grazie al volontariato (e non grazie al centrodestra!)”.

“E ancora – conclude Giordano -, come più volte sottolineato anche dal candidato M5S Massimiliano Lucente, penso all’uso sociale degli appartamenti ex Vespertine – abbandonati da anni – in via Fumagalli, magari con qualche luogo destinato all’attività ricreative per gli anziani. O allo stato fatiscente di alcuni edifici di ARTE, come il palazzo di via del Lagaccio che in passato ha subito il crollo delle facciate e per il quale avevamo fatto un esposto: grazie al nostro interessamento, ARTE si è impegnata a procedere a breve con un intervento di sanificazione e ha promesso di dare priorità d’intervento cantieristico proprio su questo stabile. Le idee per il Centro Est noi le stiamo proponendo e vogliamo che il Municipio dia forza alle parole dei cittadini. Possiamo dire altrettanto di Bucci & C? Non è dato sapere, visto che il sindaco scappa”.