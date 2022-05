Genova 2022, parte la corsa a Palazzo Tursi: quattro candidati per sconfiggere il sindaco uscente

Genova. Tutto è pronto per la rush finale verso palazzo Tursi. Oggi, infatti, sono scaduti i termini per la presentazione delle liste e dei candidati, e quindi si è avviata l’ultima fase della corsa elettorale, con tutte le squadre in campo.

Genova è chiamata al voto il 12 giugno, a cinque anni dalla prima vittoria del centrodestra con Marco Bucci, l’attuale sindaco-commissario per la ricostruzione del ponte sul Polcevera, che punta al bis convinto che non sarà necessario neppure il ballottaggio. A confortarlo alcuni sondacci per cui la sua coalizione supererebbe la fatidica soglia del 50% delle preferenze assicurandosi la rielezione secca.

A quasi 15 punti di distacco dal suo principale avversario, Ariel Dello Strologo, il quale però sembra rosicchiare giorno dopo giorno percentuali di consensi. L’ex presidente della comunità ebraica genovese, avvocato, è sostenuto da una lista civica e poi da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Articolo Uno, Demos, Europa Verde, è Viva, Linea Condivisa, Lista Crivello, Lista Sansa, Partito Socialista Italiano, Possibile e Sinistra Italiana. Una colazione molto allargata che ha attivato molti personalità della società civile che potrebbero portare ‘in cassa’ un buon bagaglio di consensi.

Azione e Italia Viva hanno deciso invece di dare indicazione di voto e fornire alcuni candidati, ma senza inserire il simbolo sulla scheda, per Bucci che corre con due liste civiche, Fratelli D’Italia, Lega, Lista Toti, Forza Italia, Udc.

A sparigliare Mattia Crucioli, il senatore ex cinquestelle ora tra i leader de L’Alternativa sostenuto anche da Italexit, Riconquistare l’Italia e Ancora Italia per la sovranità democratica e il Partito Comunista di Marco Rizzo. Una compagine che strizza l’occhio anche al mondo della protesta no green pass, avendone assorbito alcuni attivisti di spicco. La sua è la candidatura più ‘imprevedibile’, nonostante i sondaggi al momento non lo stiano premiando: la sua lista “Uniti per la Costituzione” ha saputo pescare tra molti attivisti dei comitati territoriali e tra i delusi dalla svolta governista del M5s.

E poi Antonella Marras, figura di riferimento per il mondo dei comitati di cittadini nelle periferie, da sempre in prima linea per difendere cittadini e ambiente dai grandi interessi industriali e non solo. Nota per le battaglie di Fegino e Borzoli contro i grandi cantieri e gli impianti industriali a rischio di incidente rilevante è in corsa per la lista La sinistra insieme, formata da esponenti del Partito comunista italiano, di Rifondazione e della Sinistra anticapitalista. I sondaggi la danno in crescita e sulla soglia dello sbarramento: che la falce e il martello possano tornare in Sala Rossa?

In lizza poi anche un candidato “no vax”: si chiama Martino Manzano Olivieri, è stato tra gli animatori delle proteste contro il vaccino nelle piazze genovesi ed è sostenuto da un indefesso zoccolo duro di attivisti e attiviste che anche prima del Covid si battevano per un approccio olistico della politica.

Ma a contendere il primato a tutti i candidati, in realtà, è il grande partito dell’astensione che nella scorsa tornata elettorale “aveva vinto al primo turno” con oltre il 51% degli aventi diritto che non si era recato alle urne. Un risultato dal retrogusto decisamente amaro per un appuntamento democratico dal peso politico dimezzato. Chi vincerà il 12 giugno?