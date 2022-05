Genova 2022, Francesco Maresca inaugura il point elettorale: “Continuità con l’azione amministrativa”

Genova. Mercoledì 11 alle ore 13 l’assessore al porto Francesco Maresca, candidato in consiglio comunale nella lista Toti per Bucci sindaco, inaugurerà un nuovo point insieme all’altra candidata Romina Di Blasi, in Via dei Santi Giacomo e Filippo.

All’inaugurazione presenzierà il Presidente della Regione Giovanni Toti.

“Questo sarà un point per la crescita, di costruzione di un progetto di città in continuità con una azione amministrativa svolta fino ad adesso, ma con nuovi orizzonti di sviluppo da condividere insieme con i cittadini, dobbiamo crescere come comunità per realizzarci come singoli” – così ha dichiarato l’assessore Maresca.