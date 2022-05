Genova 2022, Davide Rossi lancia la Lega del futuro: “Qualità dei temi e ricambio generazionale”

Genova. “Siamo stati per cinque anni la forza politica maggiormente rappresentata in Consiglio comunale, proveremo a confermarlo anche questa volta, anche se i nostri alleati sono fortissimi. Ma ci distingueremo per la qualità dei nostri temi e il radicamento del partito nel territorio della città”.

Questo è il quadro delineato da Davide Rossi, volto storico della Lega genovese, che nonostante i suoi “soli”45 anni è già stato eletto per 4 volte, tra municipio e consiglio comunale, e si appresta ad partecipare ad una nuova tornata elettorale. “Sarà un campagna diversa, la differenza la farà la qualità dei temi – spiega provando a decifrare il mese che aspetta Genova – temi che per noi spaziano dalle riqualificazioni urbane, dove la Lega ha avuto voce in capitolo fin dal primo momento, dal Mercato di Corso Sardegna a via Corniglia. E poi il tema della pulizia e dell’ordine della città. Illuminazione compresa”.

Poi i temi sociali: “Il sociale che si unisce alle imprese, senza lasciare indietro nessuno. Intendo la gestione dell’edilizia popolare e alla sua qualità – sottolinea – Quello che è stato fatto alla Diga di Begato è esemplare. Dobbiamo pensare a riqualificare anche altri quartieri di edilizia popolare pubblica, come le Lavatrici e via Lugo”. Ma secondo il consigliere del Carroccio pensare al sociale non è solo questo: “Bisogna guardare al trasporto pubblico come intervento di ambito sociale. E per questo penso alle grandi vallate della città, a partire dalla Val Bisagno, per cui è in progetto la Skymetro. Sicuramente un tema divisivo per alcuni, ma passaggio fondamentale per dare un collegamento vivo tra territori“.

Se si guarda alla situazione nazionale, sicuramente per la Lega le cose sono molto diverse rispetto all’ascesa del 2017, e la competizione interna della coalizione sarà durissima. Ma quale potrà essere il futuro della Lega? “Io sono convinto che questi 40 candidati porteranno freschezza, idee e progetti che sapranno coinvolgere anche i giovani, sia dal punto di vista occupazionale che culturale. Nelle file della Lega c’è un buon ricambio generazionale, abbiamo diversi under 30 in lista e nelle sedi di quartiere. E sappiamo che se arrivano le idee buone il sindaco Bucci saprà coglierle. Questa è la forza della nostra coalizione”