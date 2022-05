Genova 2022, Cristina Lodi “La sfida è far tornare le persone a votare”

Genova. “Per questo ultimo mese di campagna elettorale noi siamo già sui territori, io le scarpe da ginnastica non le ho mai tolte. La vera sfida è quella di far tornare le persone a votare, spezzando il pessimismo per cui nulla cambia. Invece dobbiamo far capire che questa è una grande occasione per il cambiamento”.

Queste sono le parole di Cristina Lodi, candidata in Consiglio comunale per il Partito Democratico, in sostegno ad Ariel Dello Strologo, lo sfidante numero uno del sindaco uscente Marco Bucci. “Dai territorio, dai quartiere, ho raccolto molto dissenso su quanto è stato fatto e non fatto da questa giunta – spiega – ora sta a noi trasformare questo dissenso in un gesto democratico, vale a dire in un voto”.

I sondaggi non spaventano? “I sondaggi danno a Bucci un margine consistente, ma dobbiamo ricordarci che poco meno del 40% è la percentuale di chi vorrebbe astenersi o non andare a votare. Questa è il nostro compito, fare cambiare idea a queste persone”. E come si può fare? “Bisogna tornare a vedere e lavorare per una Genova policentrica, con una rinnovata centralità dei municipi. Dobbiamo ringraziare i presidenti dei municipi perchè in questi anni hanno tenuto il contatto con il territorio nonostante la giunta abbia praticamente azzerato loro le risorse. Noi adesso dobbiamo far capire che si può cambiare rotta. Avanti tutta”.