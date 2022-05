Genoa, Preziosi si dimette dal consiglio di amministrazione: l’addio definitivo dopo 19 anni

Genova. “Il Genoa CFC S.p.A. comunica che Enrico Preziosi ha rassegnato le dimissioni dalla propria carica di membro del Consiglio di Amministrazione del club con effetto dalla data 19 maggio 2022”. Con queste due righe di comunicato stampa la società del Genoa ha comunicato l’addio al 100% dell’ex patron rossoblù, chiudendo definitivamente un’epoca lunga 19 anni.

L’imprenditore di Avellino aveva acquistato la società nel 2003, quando retrocesso in serie C1 il grifone fu ripescato in B. Poi la promozione e il famoso caso della valigetta di Genoa Venezia, e la discesa in C1. Poi gli anni fortunati di promozioni e grandi giocatori che culminarono nella breve era Milito, con il quinto posto in campionato.

Nel 2021, dopo diciotto anni , cede il controllo del Genoa alla società di investimenti statunitense 777 Partners, che subentrata a stagione iniziata non può far altro che accompagnare il grifone alla retrocessione in serie B.