Genoa: perché Criscito dovrebbe giocare le prossime partite - Genova 24

Genova. Il calcio di rigore è storia a sé. Un rigorista non è mai infallibile e Criscito ha sbagliato in un momento destinato a restare nella storia del Genoa. C’è chi ha fatto di peggio in momenti ancora più topici: Roberto Baggio ai mondiali, solo per fare uno degli esempi più iconici anche alla luce della classe del giocatore. Solo chi ha il coraggio di tirare può anche sbagliare e stavolta il capitano, che da dicembre, tra infortuni e voci di mercato, non è più riuscito a trovare posto in squadra, non si è tirato indietro.

Al di là di questo, appunto, l’ingresso di Criscito nel derby ha dimostrato cosa manca al Genoa di Blessin per tentare di segnare: l’esterno di ruolo, con i piedi buoni, che sa difendere, ma anche spingere. Non è un caso che il giocatore campano si sia distinto per essere propositivo e per aver dato filo da torcere a Candreva, finché è rimasto in campo.

L’uovo di colombo.

Il Genoa di Blessin nel girone di ritorno ha fatto di necessità virtù a causa degli infortuni proprio degli esterni: Criscito, Cambiaso, Czyborra. Pur avendo un terzino di ruolo, Calafiori, ha trasformato Vasquez, un difensore centrale, in un terzino sinistro e Frendrup, un centrocampista centrale, in un terzino destro. I due giocatori hanno fatto il possibile, cercando di interpretare il ruolo soprattutto in chiave di non possesso palla, ma nell’ultima gara sono emersi i limiti di queste due opzioni.

Difficile imbroccare un cambio di ruolo in un giocatore, figuriamoci due: non tutti sono Carletto Mazzone con Andrea Pirlo (in quel caso si trattava di un arretramento e non di uno spostamento sulla fascia, aspetto ancora più complesso).

Per Vasquez due clienti difficilissimi: Candreva e Bereszynski, per gran parte del campionato la “fascia forte” della Sampdoria. Nel primo tempo grosse difficoltà di contenimento e pochissima spinta da parte del messicano. Frendrup non è la prima volta che litiga con la linea laterale, rischiando di portarsi fuori il pallone da solo. Errori di posizione e situazioni in cui i compagni non sono riusciti a metterci una pezza hanno fatto il resto.

Non è la prima volta che accade, ma con questo sistema tattico al portatore di palla manca quasi costantemente l’appoggio verso le fasce. Pochissime le sovrapposizioni e quando l’unica opzione diventa il lancio lungo, le cose si complicano, soprattutto se non hai dei piedi sopraffini. Due giocatori di “rottura” prestati alla fascia possono far bene quando c’è bisogno di difendersi contro squadre magari molto più forti, ma quando c’è bisogno di fare punti non bastano, perché sanno far poco col pallone tra i piedi in quel ruolo.

Per questo Criscito dovrebbe giocare nelle ultime tre partite, partendo dall’inizio se non ha problemi fisici.