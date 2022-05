Genoa da infarto: Criscito su rigore firma il 2-1 nel recupero, Juventus sconfitta

Genova. Incredibile finale al Ferraris, con il Genoa che vince 2-1 sulla Juventus recuperando lo svantaggio dopo la rete di Dybala al 49′. Di Gudmundsson e Criscito le reti. Il capitano si è trovato di nuovo sul dischetto sotto la Nord in pieno recupero a battere un calcio di rigore. Stavolta non ha sbagliato, mandando in estasi i tifosi. Criscito si è sfogato togliendosi la maglia, correndo verso la gradinata e verso la panchina, inseguito e sommerso dai suoi compagni. Per il Genoa si riapre il discorso salvezza, in attesa di vedere il risultato tra Salernitana e Cagliari.

95’ Criscito si incarica della battuta trasformando il penalty: il Genoa vince e spera ancora, tifosi in estasi a Marassi!

94’ Yeboah cade a terra e l’arbitro non ha dubbi: sarà calcio di rigore per i rossoblù.

90′ Cinque minuti di recupero

89′ Amiri si divora il vantaggio. Palla persa malamente da Rabiot, Amiri sbaglia un rigore in movimento sparando addosso a Szczesny

87′ Pareggio del Genoa! Amiri vede Gudmundsson infilarsi tra le linee e gli serve una palla che l’islandese mette in rete col piatto destro

83′ Dopo aver guardato l’azione il calcio di rigore non viene assegnato

82′ Calcio di rigore per la Juventus, ma l’arbitro, dopo il richiamo, consulta il var

79′ Cambio nella Juve: esce Dybala per Ake

79′ Occasione Genoa: colpo di testa di Yeboah su cross di Gudmundsson fuori di niente

78′ Ammonito Badelj per un fallo di mano

77′ Ancora Kean sbaglia da buona posizione: destro da centro area sopra la traversa

73′ Doppio cambio per la Juventus Fuori Miretti per Bernardeschi e Vlahovic per Morata

72′ Ancora Sirigu prodigioso! Deviazione in angolo su Vlahovic

71′ Amiri tenta il tiro dai 18 metri, scivolando, il portiere bianconero si distende in tuffo e blocca

69′ Miracolo di Sirigu su Kean: il portiere dice di no a un tiro a botta sicura da distanza ravvicinata

68′ Cambio nel Genoa: fuori Destro per Gudmundsson

68′ Palo di Dybala, stavolta il movimento di accentrarsi è dall’altro lato e il sinistro è respinto dal legno a Sirigu battuto

67′ Tentativo di Frendrup dalla lunetta: Szczesny si tuffa e blocca

60′ Allegri fa uscire Arthur per Zakaria e Quadrado per Alex Sandro

59′ Ekuban! Diagonale fuori da ottima posizione, i compagni si lamentano perché attendevano un assist in mezzo.

58′ Doppio cambio nel Genoa: fuori Portanova per Yeboah e Melegoni per Ekuban

49′ Juventus in vantaggio. Melegoni si fa anticipare da Kean che appoggia per Dybala, il bianconero piazza una conclusione nell’angolino alla sinistra di Sirigu dove il portiere non può arrivare.

46′ Occasione Genoa! Badelj manovra al vertice dell’area bianconera, appoggia per Criscito che mette in mezzo un pallone invitante rasoterra. Destro dal cuore dell’area spara altissimo

46′ Si riparte con palla al Genoa. Dentro Frendrup per Galdames

Finisce 0-0 il primo tempo tra Genoa e Juventus. Dopo un inizio favorevole ai bianconeri, il Genoa si fa vedere in avanti, ripartendo grazie a diversi palloni rubati. Ben sette i corner battuti dai rossoblù. Di Kean l’occasione più ghiotta sinora, un colpo di testa alto da buona posizione al pronti via, mentre è Portanova a provarci nel finale per il Genoa, quasi sorprendendo Szczesny, che devia coi pugni. Hefti, un po’ in difficoltà a contenere Kean, è comunque propositivo, alla pari di Criscito, che con Portanova, sta impegnando parecchio Quadrado.

45+1 Occasione Genoa! Portanova ci prova dalla distanza, sorprendendo Szczesny che devia coi pugni

45′ Sarà un minuto di recupero

44′ Ammonito Arthur, aggancia Amiri che stava andando via

43′ Ammonito Melegoni che placca De Sciglio evitando la ripartenza

42′ Altra bella palla recuperata da Hefti, che si fa tutta la fascia e guadagna un calcio d’angolo. Solo Amiri e Destro pronti a seguirlo in contropiede

40′ Dybala prova a liberarsi per il tiro, accentrandosi al limite dell’area, la conclusione è debole e facile preda di Sirigu

38′ Melegoni! Il centrocampista rossoblù si gira in un fazzoletto e prova il tiro, Bonucci salva tutto respingendo di testa

34′ Ammonito Rugani per gioco falloso

34′ Spunto di Kean che sfugge a Hefti e tenta un diagonale sfiorato da Sirigu dove però non arriva nessun compagno. Criscito spazza

32′ Sull’angolo battuto da Galdames colpo di testa di Destro alto sopra la traversa

31′ Altro corner per il Genoa: Kean preferisce non rischiare su un cross che arriva dalla sinistra

29′ Ammonito Dybala per una trattenuta tattica su Amiri dopo aver perso il pallone

23′ Buon momento del Genoa che ha guadagnato altri due angoli senza però arrivare al tiro

21′ Altra discesa sulla sinistra sull’asse Portanova-Criscito, la palla finisce in angolo prima che arrivi ad Amiri

17′ Sciarpata e fumogenata della Nord, il vento porta il fumo sul campo, riducendo lievemente la visibilità

16′ Ripartenza del Genoa nello stretto, Destro ha spazio e, nell’attesa che arrivi un compagno, guadagna un calcio d’angolo che però non viene sfruttato

14′ Discesa sulla sinistra di Portanova, che brucia Quadrado, palla in mezzo respinta da Rugani che finisce sui piedi di Amiri e rimbalza diventando facile preda di Szczesny

12′ Sinora la Juventus fa la partita, Genoa che si difende e prova a ripartire cercando di giocare di prima

5′ Prima occasione per la Juventus: cross dalla destra di Dybala, Kean stacca di testa da buona posizione, palla alta sopra la traversa.

1′ Partiti con palla alla Juventus

Criscito ed Hefti titolari, Galdames accanto a Badelj e il trio Portanova, Amiri, Melegoni a supporto di Destro. Queste le scelte di Blessin nella partita contro la Juventus, che sta per cominciare al Ferraris. Serata umida, con vento che disturba un po’.

Genoa-Juventus 0-1

Reti: 49′ Dybala

Genoa: Sirigu, Hefti, Ostigard, Bani, Criscito Galdames (46′ Frendrup), Badelj, Melegoni (58′ Ekuban), Amiri, Portanova (58′ Ekuban), Destro (68′ Gudmundsson).

A disposizione: Semper, Vodisek, Masiello, Vasquez, Ghiglione, Hernani, Yeboah, Rovella.

Allenatore: Blessin

Juventus: Szczesny; Cuadrado (60′ Alex Sandro), Bonucci, Rugani, De Sciglio; Arthur (60′ Zakaria), Miretti, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Kean.

A disposizione: Pinsoglio, Perin, Chiellini, De Ligt, Morata, Bernardeschi, Ake.

Allenatore: Allegri

Arbitro: Sozza di Seregno

Ammoniti: Melegoni (G); Dybala, Rugani, Arthur (J)

Spettatori: 18.762 per un incasso di 294.814 euro