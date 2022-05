Genoa. Da Preziosi a 777 Partners, Spors, tre mister e i rigori: i momenti clou della stagione rossoblù

La stagione che terminerà dopo la partita contro il Bologna verrà ricordata come quella del ritorno del Genoa in Serie B dopo quindici anni. Ma anche come il campionato che ha sancito la fine dell’era Preziosi e dato il via al capitolo targato 777 Partners. Se sarà a posteriori considerato anche come l’anno della rinascita, ovvero di una caduta propedeutica a un rinnovamento, è ancora presto per dirlo.

MERCATO DELUDENTE E INIZIO IN SALITA

La prima partita in campionato è stata il prologo perfetto di un romanzo con tanti colpi di scena, positivi e negativi, che alla fine però si chiude in maniera circolare con un triste epilogo. La stagione del Genoa, infatti, inizia con il sonoro 5 a 0 subito a Milano contro l’Inter. La squadra di Ballardini pare un’armata Brancaleone al cospetto dei nerazzurri. Urge dunque mettere mano al mercato per dare a Ballardini una rosa più completa. Manca un bomber. Preziosi ci prova con Caicedo, risultato poi un flop. Tra agosto e settembre, sempre più insistenti le voci di un passaggio a nuovi proprietari.

La disfatta di Milano fa da preludio a un anno di passione

PREZIOSI LASCIA, ECCO 777 PARTNERS

Il 23 settembre arriva l’ufficialità: la proprietà del Genoa passa al fondo di investimento americano 777 Partners. È la fine dell’era Preziosi. Nel corso di diciotto anni caratterizzati da luci e ombre, il rapporto tra la tifoseria i presidente si è andato man mano deteriorando tanto che la notizia viene accolta da grande gioia in buona parte dell’ambiente rossoblù. Arciniegas e Wander rassicurano sin da subito la piazza parlando di un progetto a lungo termine. L’ispirazione è l’Atalanta.

Da Preziosi al fondo 777 Partners

I genoani negli States festeggiano sotto la Statua della Libertà

Arciniegas e Wander: “Una squadra da Champions, come l’Atalanta”

BALLARDINI OUT, ARRIVA SCHEVCHENKO

Se le vicissitudini extra campo infiammano la tifoseria, sul rettangolo verde il Genoa fa grande fatica a muovere la classifica. Il 6 novembre arriva l’esonero di mister Davide Ballardini, che, qualche mese prima, aveva firmato l’ennesima salvezza miracolo delle ultime stagioni. L’avvio però della nuova stagione vede il Grifone vincere solo una delle dodici partite disputate. Una rimonta a Cagliari da 2 a 0 a 2 a 3. Il “Mago” lascia la squadra al quart’ultimo posto con nove punti conquistati in dodici partite. Circolano i nomi di Pirlo e di Gattuso, ma non si va oltre qualche contatto iniziale. La società infine sceglie di puntare su un profilo nuovo e internazionale, dal forte sapore milanista. Shevchenko diventa l’allenatore del Genoa insieme al vice Mauro Tassotti.

Sheva è il nuovo tecnico del Genoa

ALBERTO ZANGRILLO È IL NUOVO PRESIDENTE

La proprietà americana sceglie come numero uno del club un genovese e, soprattutto, un genoano. Alberto Zangrillo diventa presidente a metà novembre e mette subito in chiaro le cose: “Non sarò un presidente burattino ma dovrò mettere da parte la passione”.

Dal dottor Spensley al dottor Zangrillo

JOHANNES SPORS SALE IN CATTEDRA

Circa un mese dopo il cambio di allenatore, il Genoa nomina come nuovo general manager il tedesco Johannes Spors. Il tedesco, approdato il 10 dicembre, ha giusto qualche settimana per capire come muoversi sull’imminente mercato di gennaio. La squadra nel frattempo non fa passi avanti con Shevchenko. Conquisterà appena tre punti in campionato, frutto di tre pareggi. Viene sollevato dall’incarico un mese dopo l’arrivo del direttore sportivo, che prova a portare sotto la Lanterna un profilo a lui noto e in linea con la filosofia di gioco dell’universo Red Bull e del suo ispiratore Ralf Rangnick: grande corsa, gioco in verticale e pressing alto.

Arriva Johannes Spors

IL DIETROFRONT DI LABBADIA, A SOPRESA BLESSIN

Tanti i nomi per la panchina rossoblù. I tifosi sperano in un arrivo di Davide Nicola, che però viene ingaggiato dalla Salernitana. A un certo punto, sembra che sia Bruno Labbadia il predestinato. Nome che accende il dibattito in città derivante da una vecchia intervista in cui Labbadia diceva di avere nel cuore la Sampdoria di Mancini e Vialli. Tuttavia, l’ex Amburgo rifiuta il passaggio al Grifone. Sono quasi le dieci di sera del 19 gennaio quando come un fulmine a ciel sereno la società annuncia un nome sconosciuto ai più: Alexander Blessin è il nuovo allenatore del Genoa. Parte dunque la caccia alle informazioni per saperne di più. È come il direttore sportivo un discepolo di Rangnik. Ora c’è una linea comune. Intanto, urgono punti e rinforzi sul mercato.

Alexander Blessin è ufficialmente il nuovo allenatore

UN MERCATO DIVERSO

Gegenpressing. Questo è il concetto di base su cui poggia il tentativo di ottenere una salvezza che avrebbe del miracoloso. Il Genoa deve aggredire l’avversario in ogni zona del campo e puntare poi subito dritto verso la porta. Gli acquisti vanno tutti in questa direzione. Spors attinge a piene mani dalle sue conoscenze del mercato nordeuropeo portando profili interessanti. A posteriori, si può dire che non è stato preso un bomber all’altezza. Il tentativo per un ritorno di Piatek è vano. Sempre a posteriori, i giocatori più forti si sono rivelati Ostigard e Amiri. Vista la complicata situazione di classifica, l’impressione è che si sia fatto un mercato sul lungo periodo, mettendo in conto un’eventuale e poi rivelatasi effettiva retrocessione di Serie B. Il contrario dell’instant team voluto da Sabatini alla Salernitana.

Tutti i colpi di mercato di Johannes Spors

ORGOGLIO RITROVATO MA TROPPI PAREGGI

Prima dell’esordio con Blessin in panchina, il Genoa tocca il fondo perdendo 6 a 0 contro la Fiorentina. L’impresa sembra ormai di proporzioni titaniche. E invece l’impatto del cambio in panchina produce un piccolo miracolo sportivo: la squadra ritrova grinta e compattezza trascinata dalla Nord. I rossoblù collezionano sette pareggi di fila. Alcuni accolti con gioia, come quelli ottenuti contro Inter, Atalanta e Roma, altri con rammarico: Empoli e Salernitana. In ogni caso, la squadra pian piano rientra in corsa e tocca l’apice con la vittoria contro il Torino per 1 a 0, un successo che mancava dal 12 settembre. Il problema del goal che fatica ad arrivare non è risolto ma 11 punti in 8 giornate sono un buon bottino visto da dove si era partiti. Nelle seguenti cinque partite, però, il Genoa vince soltanto contro il Cagliari.

Gegenpressing e coraggio: la cura Blessin funziona

CRISCITO CROCE E DELIZIA

La Sampdoria gioca meglio per larghi tratti, vince 1 a 0 e il recupero è quasi scaduto. La sconfitta avrebbe il sapore della condanna per il Genoa. Un fallo di mano però riaccende le speranze rossoblù. Sul dischetto si presenta il capitano Mimmo Criscito, che ne viene da un periodo difficile tra infortuni e il possibile passaggio poi non concretizzato al Toronto. Il rigore però viene parato da Emil Audero. Criscito in lacrime sotto la Nord sembra sancire la fine delle speranze salvezza del Genoa. Gli appuntamenti seguenti sono infatti le partite contro Juventus e Napoli.

Criscito sbaglia contro la Sampdoria

Forse il destino si accorge che far finire così l’avventura di Mimmo Criscito al Genoa è un po’ troppo crudele. Ecco dunque che arriva l’inattesa possibilità di un riscatto immediato. Contro la Juventus, e sempre nel recupero, il Genoa conquista un penalty sul risultato di 1 a 1, dopo che i bianconeri hanno fallito con Kean una clamorosa chance. Criscito si incarica della battuta e riscatta l’errore di sette giorni prima. Ma soprattutto tiene vivo il Genoa.

Criscito si riscatta contro la Juventus

ADDIO SERIE A

Il resto è storia dell’altro ieri. Il Genoa approccia bene la partita con il Napoli, pressa e crea. Il difetto non sanato dal mercato, quello del goal, è però ancora lì bello evidente. Problema che non caratterizza i partenopei. Osimhen segna intorno alla mezzora sfruttando la prima indecisione avversaria. Poi, la squadra di Spalletti dilaga e chiude 3 a 0. I risultati dagli altri campi non agevolano il Grifone, che dovrebbe sperare in un pareggio tra Cagliari e Inter. I nerazzurri, che alla prima giornata avevano messo in evidenza tutti il limiti del Genoa, battono i sardi e condannano i rossoblù. Il Grifone saluta la A, in attesa del triste atto finale contro il Bologna, al termine della partita con il Napoli. Lo stesso avversario che aveva affrontato nel 2007 in occasione della sua ultima gara in Serie B.

Genoa in Serie B, Sampdoria salva senza giocare