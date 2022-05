Genova. Il Genoa saluta la serie A con una sconfitta. La squadra perde 0-1 contro un Bologna pieno di giovanissimi classe 2004 e addirittura un 2005. A segnare è però Barrow, che sfrutta un rimpallo dopo un calcio d’angolo. Degno di nota il palo di Frendrup a tre minuti dal novantesimo, ma la stagione rossoblù si è conclusa con il leit motiv di tutte e 38 le gare: la difficoltà a creare occasioni da gol. In particolare oggi Yeboah è stato a tratti irritante nel cerccare la soluzione personale, facendo spazientire qualche compagno. Pubblico come sempre encomiabile nell’incitamento costante, con coreografia e cori anche dopo il novantesimo. La squadra è andata sotto la Nord ad applaudire i tifosi sotto il coro “Ti seguirò nel bene e nel male“. I giocatori e la proprietà sono rimasti per circa mezz’ora ad ascoltare i cori della Gradinata, applaudendo o con le mani dietro la schiena in segno di rispetto.

90+2 Cambiaso respinge in angolo il tiro di Dominguez

90ì Quattro minuti di recupero

87′ Nel Bologna esce il portiere Bardi, dentro Bagnolini

87′ Palo di Frendrup! Gran destro dalla distanza con rincorsa, avendo spazio, la palla gira e sbatte sul palo a portiere battuto

84′ Occasione Genoa dopo un’azione prolungata: il tentativo di Ekuban viene deviato, palla sull’esterno della rete e calcio d’angolo

82′ Occasione Genoa: Bardi dice di no al destro di Yeboah dalla lunetta

78′ Yeboah ancora egoista viene fischiato dal pubblico per un diagonale che Bardi para in tuffo, aveva tre compagni in ottima posizione centrale

75′ Cambio nel Bologna: dentro Vignato per Raimondo

71′ Ekuban rileva Criscito nel Genoa e Amey esce in favore di Hickey nel Bologna

67′ Entra Rovella per Hernani

66′ Bologna in vantaggio! Segna Barrow, il più lesto ad avventarsi sul pallone dopo un batti e ribatti. Col piatto destro fredda Semper

66′ Occasione Bologna! Semper smanaccia una palla pericolosa colpita di testa da Raimondo, togliendola dall’incrocio.

62′ Yeboah guadagna un altro calcio d’angolo, ma la successiva azione termina con un fallo di Ostigard sul portiere

59′ Ammonito Ostigard per gioco falloso su Dijks proprio prima che entrasse in area

57′ Compare nella Nord lo striscione “Stampa cittadina perdona il blucerchiato, da sempre patiscimile complessato”

56′ Amiri chiede il cambio, problemi alla caviglia. Entra Cambiaso

54′ Ammonito Criscito per fallo su Barrow

46′ Si riparte con palla al Genoa e diversi cambi: nel Grifone fuori Portanova e Galdames per Melegoni e Frendrup, nel Bologna fuori Binks per Stivanello e Schouten per Urbanski

Nella Nord compare questo striscione: “Determinazione,passione e coraggio, la serie B deve essere solo di passaggio 777 siamo con voi”

Primo tempo a reti bianche al Ferraris. Dopo un inizio a favore del Genoa è il Bologna ad aver preso le redini della partita. Semper è stato eccezionale su un colpo di testa di De Silvestri. Nervoso Yeboah, che si “becca” in continuazione con Binks. Partita comunque giocata su buoni ritmi e con il pubblico che canta incessantemente.

45’+1 Tiro da molto lontano di Portanova per nulla pericoloso. Bardi para senza problemi.

45′ Un minuto di recupero

38′ Ammonito Galdames per gioco falloso

37′ Slalom in area di rigore Dijks, ma per fortuna del Genoa si allunga troppo il pallone e la difesa riesce a mettere in angolo

32′ Bologna ora più deciso. Dominguez prova il tiro, ma Vasquez devia sull’esterno della rete. Sugli sviluppi nessun pericolo per il Genoa

29′ Miracolo di Semper! Prodigioso sul tentativo di testa di De Silvestri, che si avventa sulla respinta col piede, ma stavolta è Criscito a metterci una pezza. Il giocatore si volta verso il portiere rossoblù e fa un gesto come per dire “ma guarda un po’”

27′ La punizione la batte Hernani: palla che scavalca la traversa, ma è facile preda di Bardi

25′ Ammonito Aebischer, sgambetta Amiri mentre si stava involando verso l’area

17′ Doppio calcio d’angolo per il Bologna, ma nulla di fatto

15′ Il Genoa vorrebbe un altro calcio d’angolo, a ragione, perché Vasquez viene anticipato di testa da De Silvestri, ma per l’arbitro Miele è rimessa dal fondo

14′ Yeboah vince un contrasto e prova il diagonale, palla deviata in calcio d’angolo. Portanova si lamenta perché era meglio piazzato e si attendeva un passaggio

9′ Occasione Genoa! Rovesciata di Portanova, che impegna Bardi in tuffo, dopo un’azione prolungata rossoblù

5′ Grande intuizione di Amiri che d’esterno serve Gudmundsson, l’islandese entra in area, ma Amey riesce a rifugiarsi in angolo

1′ Partiti con palla al Bologna.

“Gli stessi colori che cadono in mare quando il sole tramonta senza salutare“. La Gradinata Nord saluta l’ultima in serie A con due frasi del rapper Bresh, alias Andrea Brasi. Striscioni a mimare le onde e al centro un drappo con due figure che issano la bandiera rossoblù su uno scoglio.

Per l’ultima in Serie A il Genoa non cambia modulo e parte con un’unica punta, Yeboah, e dà spazio a Semper in porta dal primo minuto. Anche Hernani viene schierato dal primo minuto insieme a Galdames e Gudmundsson. Tifoseria che si è presentata con le maglie rossoblù come da richiesta degli ultras e che si prepara a svelare la coreografia al fischio d’inizio. Nel Bologna due giovanissimi: Raimondo e Amey, classe 2004 e 2005.

Applausi per l’ingresso della proprietà sul campo.

Genoa-Bologna 0-1

Reti: 66′ Barrow

Genoa: Semper, Hefti, Vasquez, Ostigard, Criscito (71′ Ekuban), Hernani (67′ Rovella), Galdames (46′ Frendrup), Gudmundsson, Amiri (56′ Cambiaso), Portanova (46′ Melegoni), Yeboah.

A disposizione: Vodisek, Sirigu, Masiello, Melegoni, Czyborra, Ghiglione, Destro, Kallon.

Allenatore: Blessin

Bologna: Bardi (87′ Bagnolini), Amey (71′ Hickey), Dijks, Bonifazi, De Silvestri, Dominguez, Schouten (46′ Urbanski), Aebischer, Binks (46′ Stivanello), Raimondo (75′ Vignato), Barrow

A disposizione: Molla, Bagnolini, Theate, Orsolini, Arnautovic, Sansone, Mbaye, Svanberg.

Allenatore: Mihajlovic

Arbitro: Miele di Nola

Ammoniti: Galdames, Criscito, Ostigard (G); Aebischer (B)

Spettatori: 17.768 per 70.921 euro di incasso